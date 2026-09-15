Simões dá nota 7 ao governo Zema: ‘Temos pontos a avançar’
Governador diz que gestão cumpriu o "dever de casa", mas reconhece necessidade de avanços na saúde e na prestação de serviços
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O governador Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição em Minas Gerais, deu nota sete, em uma escala de zero a dez, ao governo de Romeu Zema (Novo), do qual foi vice-governador e, posteriormente, assumiu a gestão.
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Durante sabatina do Estado de Minas, em parceria com o Portal Uai e a TV Alterosa, nesta terça-feira (15/9), Simões avaliou que a gestão conseguiu melhorar a situação do estado, mas reconheceu que ainda há problemas a serem enfrentados, especialmente na saúde e na prestação de serviços públicos.
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“Eu daria para a gente uma nota 7, virando 8. Temos pontos a avançar, especialmente, volto a dizer, em saúde e em prestação de serviço público na ponta”, ponderou. Ao justificar a avaliação, Simões disse considerar que a gestão iniciada por Zema conseguiu cumprir as principais tarefas que assumiu ao chegar ao Palácio Tiradentes. O governador, no entanto, ponderou que os problemas encontrados não poderiam ser solucionados integralmente em dois mandatos.
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“Eu diria que nós somos um governo que passou de ano, cumpriu todo o seu dever de casa. (...) As coisas estão boas? Não, gente, porque, quando você vem de uma base muito ruim, você não espera que as coisas se resolvam definitivamente em quatro ou em oito anos, isso não acontece”, disse.
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Simões assumiu o comando do Executivo mineiro após a saída de Zema do cargo para disputar a Presidência da República. Antes, ocupou a vice-governadoria durante o segundo mandato do antecessor.