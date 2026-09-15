Pesquisa F5: Cleitinho tem 34%; Simões, 14%; Kalil e Patrus, 10%

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera isoladamente a disputa pelo governo de Minas Gerais, segundo pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, com 34% das intenções de voto. Atrás dele, o governador Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição, registra 14% e aparece numericamente à frente do deputado federal Patrus Ananias (PT) e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), ambos com 10%.



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Como a margem de erro do levantamento do Instituto F5 é estimada em 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, Simões, Patrus e Kalil estão em empate técnico na pesquisa estimulada.

Na sequência está o presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe (PL), com 5% das intenções de voto. O ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) Gabriel Azevedo (MDB) e Ben Mendes (Missão) registram 2% cada. Henrique Áreas (PCO), Indira Xavier (UP), Professor Túlio Lopes (PCB) e Rafael Duda (PSTU) não pontuaram no levantamento.

A pesquisa estimulada mostra ainda que 13% dos eleitores estão indecisos. Outros 9% afirmam que pretendem votar em branco ou anular o voto, enquanto 1% não respondeu.

Espontânea tem 44% de indecisos

O grau de indefinição é maior no cenário espontâneo, quando os entrevistadores não apresentam aos eleitores uma lista com os nomes dos candidatos. Nesse recorte, 44% não souberam dizer em quem pretendem votar. Outros 25% afirmaram que votariam em branco ou anulariam o voto. Somados, indecisos, brancos e nulos representam 69% dos entrevistados nesse cenário.

Cleitinho também aparece na liderança da pesquisa espontânea, citado por 15% dos eleitores. Simões vem na sequência, com 4%, enquanto Kalil e Patrus registram 3% cada.

Roscoe e Gabriel Azevedo foram mencionados espontaneamente por 1% dos entrevistados. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) também recebeu 1% das citações, embora dispute a Presidência da República, e não o governo estadual.

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Pesquisa

A pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados – Pesquisa e Inteligência Política que o Estado de Minas publica nesta terça-feira (15/9) adotou abordagem quantitativa, com entrevistas telefônicas realizadas em todas as regiões de Minas Gerais. Foram ouvidos 1.560 eleitores entre os dias 9 e 12 de setembro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro estimada em 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-09035/2026.