Mateus Simões recebe apoio de prefeitos no Sul de Minas

Em busca de novo mandato, o governador Mateus Simões (PSD) foi a Itajubá, no Sul de Minas, em encontro de campanha e recebeu apoio de um grupo de prefeitos nesta segunda-feira (14/9).

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O partido do governador foi o que mais elegeu prefeitos em Minas na última eleição municipal. Foram 140 pessedistas eleitos, o que corresponde a mais de 15% dos municípios do estado.

Itajubá é uma dessas cidades, tem como prefeito Rodrigo Riera (PSD). Simões garantiu a ele e aos apoiadores presentes que está trabalhando para construir um aeroporto na cidade.

“Mateus é preparado. Não podemos correr o risco de Minas sair dos trilhos. Temos um candidato ficha limpa e tenho orgulho de caminhar ao lado de Mateus Simões”, disse a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (PSD).

Mateus Simões também conta com o apoio de prefeitos de outros partidos, como Maristela Costa (União Brasil), que comanda Cachoeira de Minas, também no Sul. “Minha cidade tem apenas 12 mil habitantes e fomos muito bem recebidos e acolhidos. Precisamos do senhor lá, porque o senhor tem o compromisso e a responsabilidade que o povo merece”, disse ela.

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“Tenho muito orgulho do nosso trabalho em Minas, e nada disso seria possível sem o trabalho dos prefeitos”, completou Simões.

