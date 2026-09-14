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Em Ipatinga, Patrus promete entregar nova Policlínica e priorizar saúde

Com recursos do Novo PAC, unidade ainda não começou a ser construída

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
14/09/2026 18:58

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Patrus Ananias caminha com apoiadores no Centro de Ipatinga
Patrus Ananias caminhou com apoiadores no Centro de Ipatinga crédito: Campanha Patrus

Candidato ao governo de Minas Gerais, o deputado federal Patrus Ananias (PT) visitou Ipatinga, no Vale do Aço, nesta segunda-feira (14/9), e prometeu entregar as obras da nova Policlínica Regional da cidade em meio a uma gestão com prioridade à saúde.

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A nova unidade será construída com recursos do Novo PAC, mas as obras ainda não iniciaram. A prefeitura de Ipatinga diz que ainda aguarda a autorização da Ordem de Serviço pela Caixa Econômica Federal, responsável pela condução dos recursos junto aos municípios. Com investimento de 18,5 milhões, a obra será executada pela Empresa Mineira de Projetos, Engenharia e Construções (Emmpec), vencedora da licitação em outubro passado, que tem prazo inicial de dois anos para concluir a obra, mas o período pode ser prorrogado.

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“Vamos priorizar a saúde, porque nós queremos e vamos acabar com as filas aqui em Minas Gerais, com a demora nos atendimentos. Não é razoável que uma pessoa doente, carecendo de atendimento médico, espere meses para ser atendida”, defendeu Patrus. Ele também garantiu prioridade à educação, dizendo que vai trabalhar para que a Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) chegue a Ipatinga.

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Entre as propostas para a saúde, Patrus quer a ampliação da Estratégia Saúde da Família (ESF), modelo que organiza a atenção do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com os modos de vida específicos dos indivíduos, priorizando o aumento da qualidade de vida e a prevenção de doenças em vez de apenas tratamento.

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