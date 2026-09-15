Mateus Simões diz conversar com até 100 prefeitos por dia na reta final

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O governador Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição em Minas Gerais, afirmou nesta terça-feira (15/9) que tem conversado com uma média de 80 a 100 prefeitos por dia para mobilizar aliados na reta final da campanha. Durante sabatina do Estado de Minas, em parceria com o Portal Uai e a TV Alterosa, Simões disse que tem pedido aos chefes dos Executivos municipais que intensifiquem a campanha local.

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“Eu tenho conversado muito com os prefeitos. Eu estou conversando com a média de 80 a 100 prefeitos por dia para falar da necessidade de eles irem para a rua, fazer a campanha local”, declarou.

A estratégia foi mencionada pelo governador ao comentar seu desempenho nas pesquisas eleitorais e o baixo engajamento dos mineiros com a disputa pelo Palácio Tiradentes. A menos de 20 dias do primeiro turno, Simões disputa uma vaga na segunda etapa da eleição, enquanto o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) aparece na liderança.

Simões avaliou que seu crescimento nas pesquisas está dentro do previsto e disse esperar que sua candidatura ganhe velocidade na reta final. Para ele, candidatos a vice-governador que assumem o comando do estado antes de disputar a eleição tendem a ter um avanço mais lento inicialmente.

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“Eu acho até que o meu crescimento está dentro do esperado. Talvez o que seja surpresa para quem está olhando lá de fora é a pontuação do Cleitinho, menos a minha, porque os vices que assumem e vão ser candidatos têm sempre uma performance mais lenta, que vai ganhar velocidade no final da eleição”, disse.