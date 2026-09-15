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SABATINA EM/PORTAL UAI/ TV ALTEROSA COM MATEUS SIMÕES (psd)

Mateus Simões diz conversar com até 100 prefeitos por dia na reta final

Governador afirma que busca mobilizar aliados nos municípios diante do baixo engajamento dos mineiros com a eleição estadual

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Bertha Maakaroun
Vinícius Prates
Bertha Maakaroun
Repórter
Jornalista, pesquisadora e doutora em Ciência Política
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
15/09/2026 13:08

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Mateus Simões
Simões afirmou que tem intensificado as conversas com prefeitos para ampliar a mobilização de sua candidatura nos municípios crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O governador Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição em Minas Gerais, afirmou nesta terça-feira (15/9) que tem conversado com uma média de 80 a 100 prefeitos por dia para mobilizar aliados na reta final da campanha. Durante sabatina do Estado de Minas, em parceria com o Portal Uai e a TV Alterosa, Simões disse que tem pedido aos chefes dos Executivos municipais que intensifiquem a campanha local.

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“Eu tenho conversado muito com os prefeitos. Eu estou conversando com a média de 80 a 100 prefeitos por dia para falar da necessidade de eles irem para a rua, fazer a campanha local”, declarou.

A estratégia foi mencionada pelo governador ao comentar seu desempenho nas pesquisas eleitorais e o baixo engajamento dos mineiros com a disputa pelo Palácio Tiradentes. A menos de 20 dias do primeiro turno, Simões disputa uma vaga na segunda etapa da eleição, enquanto o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) aparece na liderança.

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Simões avaliou que seu crescimento nas pesquisas está dentro do previsto e disse esperar que sua candidatura ganhe velocidade na reta final. Para ele, candidatos a vice-governador que assumem o comando do estado antes de disputar a eleição tendem a ter um avanço mais lento inicialmente.

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“Eu acho até que o meu crescimento está dentro do esperado. Talvez o que seja surpresa para quem está olhando lá de fora é a pontuação do Cleitinho, menos a minha, porque os vices que assumem e vão ser candidatos têm sempre uma performance mais lenta, que vai ganhar velocidade no final da eleição”, disse.

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