Simões sobre pesquisas: ‘Meu crescimento está dentro do esperado’

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O governador Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição em Minas Gerais, avaliou que seu desempenho nas pesquisas eleitorais está “dentro do esperado” e atribuiu a liderança do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) ao recall do adversário e ao baixo interesse dos mineiros pela disputa estadual. Durante sabatina do Estado de Minas, em parceria com o Portal Uai e a TV Alterosa, nesta terça-feira (15/9), Simões disse esperar uma aceleração do crescimento de sua candidatura na reta final da campanha.



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“Eu acho até que o meu crescimento está dentro do esperado. Talvez o que seja surpresa para quem está olhando lá de fora é a pontuação do Cleitinho, menos a minha, porque os vices que assumem e vão ser candidatos têm sempre uma performance mais lenta, que vai ganhar velocidade no final da eleição”, declarou.

Simões assumiu o governo de Minas após a saída de Romeu Zema (Novo) do cargo para disputar a Presidência da República. Para o governador, as pesquisas já indicam um avanço de sua candidatura e uma disputa pela segunda colocação. Ao citar levantamento publicado nesta terça-feira pelo Estado de Minas, Simões destacou que aparece numericamente à frente de Alexandre Kalil (PDT) e Patrus Ananias (PT), embora os três estejam tecnicamente empatados.

Liderança de Cleitinho

Para Simões, o desempenho de Cleitinho, que lidera a corrida pelo Palácio Tiradentes, está relacionado à maior lembrança do nome do senador entre os eleitores. O governador citou os cerca de 4 milhões de votos recebidos pelo adversário na eleição para o Senado e avaliou que parte do eleitorado ainda não começou a acompanhar efetivamente a campanha estadual.

“Um fator que a Quaest mediu semana passada é o desinteresse do mineiro pela campanha. Ele (Cleitinho) acaba pegando o nome do recall. O Cleitinho tem um recall grande, ele teve 4 milhões de votos para o Senado, e a pessoa acaba apontando o nome dele porque não está pensando ainda na política estadual”, avaliou.

Simões também manifestou preocupação com o grau de conhecimento dos eleitores sobre a disputa pelo governo. “É preocupante porque nós estamos agora a duas semanas e meia da eleição. Então, espero que isso comece a mudar rapidamente”, disse.

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Diante desse cenário, Simões afirmou que tem intensificado as conversas com prefeitos para ampliar a mobilização de sua candidatura nos municípios. Segundo o governador, os contatos chegam a até 100 chefes de Executivos municipais por dia. “Eu estou conversando com a média de 80 a 100 prefeitos por dia para falar da necessidade de eles irem para a rua, fazer a campanha local”, declarou.

