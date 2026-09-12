'Acho que estou participando de um concurso de mágica', diz Simões

O governador e candidato à reeleição, Mateus Simões (PSD), criticou, neste sábado (12/9), em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, as promessas apresentadas por adversários durante a campanha eleitoral.

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Simões disse ter a impressão de estar participando de um "concurso de mágica" e não de uma eleição. A declaração foi feita durante encontro com 11 prefeitos da região. "Todo dia um dos meus adversários aparece pra prometer uma mágica diferente", ironizou o candidato.



Simões também demonstrou preocupação com o que considera uma distração do eleitor diante do pleito, marcado para 4 de outubro. O governador pediu aos prefeitos que percorram os municípios para lembrar a população sobre a situação de Minas Gerais há oito anos e os resultados que, segundo ele, teriam sido alcançados pela atual gestão.

Ao explicar o pedido aos aliados, disse que não se trata de uma campanha baseada no medo, mas na memória do eleitor. Como exemplo, citou o Hospital de Diamantina, que, segundo ele, estava fechado e deteriorado há cerca de dez anos e hoje funciona como referência na região.

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"É uma campanha de memória, de experiência. Sabemos o que acontece quando a gente não presta atenção no que está acontecendo", afirmou.