Datafolha: Cleitinho chega a 37%; Patrus e Kalil disputam vaga no 2º turno

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) ampliou a vantagem na pesquisa Datafolha para o governo de Minas Gerais, conforme levantamento divulgado nesta sexta-feira (11/9). Patrus Ananias (PT) e Alexandre Kalil (PDT) disputam a segunda colocação.

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Cleitinho chegou a 37%, subindo cinco pontos percentuais em relação ao último levantamento, divulgado em 21 de agosto. Patrus e Kalil tiveram variação dentro da margem de erro e pontuaram 13% e 11%, resepectivamente.

No pelotão de trás, estão Mateus Simões (PSD),Flávio Roscoe (PL) e Gabriel Azevedo (MDB), todos com 4%. Professor Túlio Lopes (PCB) tem 3%.

Com 1%, aparecem Rafael Duda (PSTU), Ben Mendes (Missão) e Henrique Áreas (PCO). Indira Xavier (UP) não pontuou. Brancos, nulos e não escolheram nenhum são 11%. Indecisos somam 10%.

O Datafolha ouviu 1.204 pessoas entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança, 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-01611/2026.

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Datafolha – Governo de Minas

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 37%

Patrus Ananias (PT): 13%

Alexandre Kalil (PDT): 11%

Mateus Simões (PSD): 4%

Flávio Roscoe (PL): 4%

Gabriel Azevedo (MDB): 4%

Professor Túlio Lopes (PCB): 3%

Rafael Duda (PSTU): 1%

Ben Mendes (Missão): 1%

Henrique Áreas (PCO): 1%

Indira Xavier (UP): 0%

Branco/nulo/nenhum: 11%

Indecisos: 10%

