Datafolha: Cleitinho chega a 37%; Patrus e Kalil disputam vaga no 2º turno
Líder, senador subiu cinco pontos em relação ao último levantamento do instituto; petista e ex-prefeito de BH variaram dentro da margem de erro
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O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) ampliou a vantagem na pesquisa Datafolha para o governo de Minas Gerais, conforme levantamento divulgado nesta sexta-feira (11/9). Patrus Ananias (PT) e Alexandre Kalil (PDT) disputam a segunda colocação.
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Cleitinho chegou a 37%, subindo cinco pontos percentuais em relação ao último levantamento, divulgado em 21 de agosto. Patrus e Kalil tiveram variação dentro da margem de erro e pontuaram 13% e 11%, resepectivamente.
No pelotão de trás, estão Mateus Simões (PSD),Flávio Roscoe (PL) e Gabriel Azevedo (MDB), todos com 4%. Professor Túlio Lopes (PCB) tem 3%.
Com 1%, aparecem Rafael Duda (PSTU), Ben Mendes (Missão) e Henrique Áreas (PCO). Indira Xavier (UP) não pontuou. Brancos, nulos e não escolheram nenhum são 11%. Indecisos somam 10%.
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O Datafolha ouviu 1.204 pessoas entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança, 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-01611/2026.
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Datafolha – Governo de Minas
Cleitinho Azevedo (Republicanos): 37%
Patrus Ananias (PT): 13%
Alexandre Kalil (PDT): 11%
Mateus Simões (PSD): 4%
Flávio Roscoe (PL): 4%
Gabriel Azevedo (MDB): 4%
Professor Túlio Lopes (PCB): 3%
Rafael Duda (PSTU): 1%
Ben Mendes (Missão): 1%
Henrique Áreas (PCO): 1%
Indira Xavier (UP): 0%
Branco/nulo/nenhum: 11%
Indecisos: 10%