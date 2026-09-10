Cleitinho reúne mais de 100 prefeitos: ‘Somos a única chapa do interior’

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), candidato ao governo de Minas Gerais, se reuniu com mais de 100 prefeitos mineiros nesta quinta-feira (10/9), em evento em Belo Horizonte.

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Em nota, a assessoria da campanha do congressista destacou que estiveram presentes “inclusive gestores filiados a partidos que possuem candidatos próprios ao governo de Minas”.

Cleitinho conta com um apoio importante na articulação com os prefeitos. Seu vice, Luís Eduardo Falcão (Republicanos), foi prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM).

'Chapa do interior'

“A única chapa com governador que mora no interior e vice que mora no interior é essa chapa aqui. Governador e vice do interior. A única chapa que convidou um prefeito para ser vice é essa aqui. Eu acho que isso diz muito”, disse Falcão no evento.

A dupla defendeu que o estado passe a cumprir obrigações que acabam recaindo sobre as gestões municipais. “A gente vai reduzir o custo dos prefeitos também, porque a gente sabe que muitos órgãos hoje que estão no Estado, como o Falcão disse, que a competência do Estado está sobrando para vocês”, afirmou Cleitinho.

“Os problemas estão nos municípios”, disse o senador. “Eu quero diminuir o estado e fazer os municípios maiores, principalmente dentro do interior.”

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Cleitinho ainda pediu que os gestores municipais disseminem o apoio a ele: “Talvez tenha algum prefeito que tenha dúvida, não quer apoiar. (…) Vocês vão virar voto de prefeito agora, trazer os prefeitos para o nosso lado”.

