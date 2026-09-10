MG: Simões quer ampliar vagas do ensino técnico para mais de 250 mil ao ano

O governador de Minas Gerais e candidato à reeleição Mateus Simões (PSD) declarou que quer ampliar a disponibilidade de vagas do ensino profissionalizante, oferecidas pelo estado, para mais de 250 mil ao ano. De acordo com ele, o ano de 2025 fechou com cerca de 150 mil vagas anuais.

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A afirmação foi feita durante encontro com lideranças na Associação Comercial e Industrial de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, nesta quinta-feira (10/9). A agenda de Simões na cidade também contou com visita ao Mercado Central e caminhada no centro comercial do município, onde conversou com apoiadores e experimentou produtos da região.

A proposta na formação técnica é uma, entre outras, que almejam aumentar a geração de emprego e renda no estado. "Se eu quero ganhar mais, eu tenho que estar pronto pra entregar mais. Então eu tenho que qualificar meu povo", afirmou.

Na visão dele, a qualificação da mão de obra é necessária para fazer com que os investimentos atraídos pelo estado também gerem oportunidades nas regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos. Ao citar os vales do Mucuri, Jequitinhonha, São Mateus e Rio Doce, afirmou que ainda é preciso preparar trabalhadores para ocupar novos postos de trabalho.

Durante o encontro, o candidato também destacou a necessidade de infraestrutura para atrair empresas e sustentar o desenvolvimento regional. "Sem estrada, sem trem, sem energia, não existe possibilidade de desenvolvimento sustentável", declarou.

Simões também argumentou que a combinação entre atração de empresas, formação profissional e infraestrutura pode mudar a realidade econômica da região. "Atraindo as empresas, tendo a mão de obra formada e tendo a infraestrutura, nós vamos mudar a realidade desse estado", finalizou.

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Na primeira semana de campanha, o candidato à reeleição também fez declarações sobre seu compromisso com a renda. Em evento de lançamento de campanha na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ele argumentou que "é preciso ganhar mais para realizar os nossos sonhos, melhorar de vida e proteger a nossa família" e que a população poderia "contar com ele para isso".