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ELEIÇÕES 2026

MG: Simões quer ampliar vagas do ensino técnico para mais de 250 mil ao ano

Governador de Minas e candidato à reeleição falou em compromisso com renda e melhoria na geração de emprego em agenda em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
10/09/2026 14:39 - atualizado em 10/09/2026 14:51

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Mateus Simões (PSD) quer ampliar vagas de ensino técnico em Minas Gerais para mais de 250 mil ao ano
Mateus Simões (PSD) quer ampliar vagas de ensino técnico em Minas Gerais para mais de 250 mil ao ano crédito: Divulgação/Campanha Mateus Simões

O governador de Minas Gerais e candidato à reeleição Mateus Simões (PSD) declarou que quer ampliar a disponibilidade de vagas do ensino profissionalizante, oferecidas pelo estado, para mais de 250 mil ao ano. De acordo com ele, o ano de 2025 fechou com cerca de 150 mil vagas anuais. 

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A afirmação foi feita durante encontro com lideranças na Associação Comercial e Industrial de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, nesta quinta-feira (10/9).  A agenda de Simões na cidade também contou com visita ao Mercado Central e caminhada no centro comercial do município, onde conversou com apoiadores e experimentou produtos da região.

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A proposta na formação técnica é uma, entre outras, que almejam aumentar a geração de emprego e renda no estado. "Se eu quero ganhar mais, eu tenho que estar pronto pra entregar mais. Então eu tenho que qualificar meu povo", afirmou.

Na visão dele, a qualificação da mão de obra é necessária para fazer com que os investimentos atraídos pelo estado também gerem oportunidades nas regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos. Ao citar os vales do Mucuri, Jequitinhonha, São Mateus e Rio Doce, afirmou que ainda é preciso preparar trabalhadores para ocupar novos postos de trabalho.

Durante o encontro, o candidato também destacou a necessidade de infraestrutura para atrair empresas e sustentar o desenvolvimento regional. "Sem estrada, sem trem, sem energia, não existe possibilidade de desenvolvimento sustentável", declarou.

Simões também argumentou que a combinação entre atração de empresas, formação profissional e infraestrutura pode mudar a realidade econômica da região. "Atraindo as empresas, tendo a mão de obra formada e tendo a infraestrutura, nós vamos mudar a realidade desse estado", finalizou.

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Na primeira semana de campanha, o candidato à reeleição também fez declarações sobre seu compromisso com a renda. Em evento de lançamento de campanha na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ele argumentou que "é preciso ganhar mais para realizar os nossos sonhos, melhorar de vida e proteger a nossa família" e que a população poderia "contar com ele para isso".

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