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Kalil quer saúde como ‘prioridade número 1’ caso seja eleito em Minas

Ex-prefeito de BH e candidato ao governo do estado criticou desmonte de hospitais e defendeu investimento na área

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
10/09/2026 14:10

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Alexandre Kalil (PDT) quer saúde como ‘prioridade número 1’ caso seja eleito ao Governo de Minas
Alexandre Kalil (PDT) quer saúde como ‘prioridade número 1’ caso seja eleito ao Governo de Minas crédito: Leandro Couri/Campanha Alexandre Kalil

O ex-prefeito de Belo Horizonte e candidato a governador de Minas Gerais Alexandre Kalil (PDT) declarou que a saúde será a "prioridade número 1" em seu governo, caso seja eleito. A afirmação foi feita durante visita ao Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, na Região do Barreiro, na capital mineira, na manhã desta quinta-feira (10/9).

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Conhecido como Hospital do Barreiro, o Célio de Castro teve funcionamento integral anunciado em dezembro de 2017, primeiro ano da gestão de Kalil na Prefeitura de BH, com 460 leitos. Durante a agenda, o candidato defendeu a recuperação da estrutura hospitalar do estado e o funcionamento integral dos hospitais regionais. "Construir hospital é a coisa mais fácil do mundo. O grande problema de hospital, para quem já abriu hospital, para quem cuidou de saúde, é o custeio", afirmou.

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Kalil também citou o Hospital João XXIII, localizado no Centro da capital mineira, e defendeu a recuperação da estrutura da unidade. Ele mencionou ainda o fechamento do Hospital Maria Amélia Lins, que, segundo o candidato, dava suporte às operações ortopédicas do João XXIII. "Mais importante, ainda, que o custeio é saber por que fechou o Maria Amélia Lins, que era o suporte de operação ortopédica do João XXIII. Então nós temos que acabar com goteira do João XXIII", disse.

O candidato afirmou que pretende recompor a rede estadual de saúde e ampliar os recursos destinados à área. Entre as propostas, citou o funcionamento dos hospitais regionais, a recuperação de unidades existentes e o fortalecimento da saúde mental.

Kalil também criticou o fechamento do Hospital Galba Velloso, no Bairro Gameleira, na Região Oeste de BH. De acordo com ele, a unidade foi desativada sem que uma nova estrutura prevista para substituí-la estivesse concluída. "Fecharam o Galba Velloso, que atendia inúmeros casos por mês, e jogaram nos Centros de Referência em Saúde Mental (Cersam). Isso é desmonte", afirmou.

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Para financiar os investimentos, Kalil defendeu a revisão de benefícios fiscais concedidos pelo estado. O candidato afirmou que parte dos recursos destinados às isenções de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS) poderia ser direcionada à saúde. "Nós vamos à Assembleia tirar essas benesses do ICMS e vamos investir, reinvestir na saúde. A saúde, eu disse isso desde o primeiro dia, é o ponto principal", declarou.

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