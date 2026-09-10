Kalil quer saúde como ‘prioridade número 1’ caso seja eleito em Minas

O ex-prefeito de Belo Horizonte e candidato a governador de Minas Gerais Alexandre Kalil (PDT) declarou que a saúde será a "prioridade número 1" em seu governo, caso seja eleito. A afirmação foi feita durante visita ao Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, na Região do Barreiro, na capital mineira, na manhã desta quinta-feira (10/9).

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Conhecido como Hospital do Barreiro, o Célio de Castro teve funcionamento integral anunciado em dezembro de 2017, primeiro ano da gestão de Kalil na Prefeitura de BH, com 460 leitos. Durante a agenda, o candidato defendeu a recuperação da estrutura hospitalar do estado e o funcionamento integral dos hospitais regionais. "Construir hospital é a coisa mais fácil do mundo. O grande problema de hospital, para quem já abriu hospital, para quem cuidou de saúde, é o custeio", afirmou.

Kalil também citou o Hospital João XXIII, localizado no Centro da capital mineira, e defendeu a recuperação da estrutura da unidade. Ele mencionou ainda o fechamento do Hospital Maria Amélia Lins, que, segundo o candidato, dava suporte às operações ortopédicas do João XXIII. "Mais importante, ainda, que o custeio é saber por que fechou o Maria Amélia Lins, que era o suporte de operação ortopédica do João XXIII. Então nós temos que acabar com goteira do João XXIII", disse.

O candidato afirmou que pretende recompor a rede estadual de saúde e ampliar os recursos destinados à área. Entre as propostas, citou o funcionamento dos hospitais regionais, a recuperação de unidades existentes e o fortalecimento da saúde mental.

Kalil também criticou o fechamento do Hospital Galba Velloso, no Bairro Gameleira, na Região Oeste de BH. De acordo com ele, a unidade foi desativada sem que uma nova estrutura prevista para substituí-la estivesse concluída. "Fecharam o Galba Velloso, que atendia inúmeros casos por mês, e jogaram nos Centros de Referência em Saúde Mental (Cersam). Isso é desmonte", afirmou.

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Para financiar os investimentos, Kalil defendeu a revisão de benefícios fiscais concedidos pelo estado. O candidato afirmou que parte dos recursos destinados às isenções de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS) poderia ser direcionada à saúde. "Nós vamos à Assembleia tirar essas benesses do ICMS e vamos investir, reinvestir na saúde. A saúde, eu disse isso desde o primeiro dia, é o ponto principal", declarou.