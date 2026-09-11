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SABATINA

Gabriel diz que presídios em Minas Gerais são "escritório de traficante"

Candidato diz que Zema e Simões são os responsáveis pela evolução do crime organizado no estado e que falta até mesmo combustível para as viaturas

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
11/09/2026 17:19 - atualizado em 11/09/2026 17:21

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Gabriel Azevedo em sabatina do Estado de Minas com a TV Alterosa
Gabriel Azevedo em sabatina do Estado de Minas com a TV Alterosa crédito: Jair Amaral/EM/D.A. Press

O candidato do MDB ao governo de Minas, Gabriel Azevedo, disse que os governos de Romeu Zema (2019/2026) e de seu sucessor, Mateus Simões (PSD), que também disputa o Palácio Tiradentes, são os pais da evolução do crime organizado no estado.  “O governo Romeu Zema e Mateus Simões pode-se considerar os responsáveis pela paternidade da evolução do crime organizado em Minas Gerais”, assegurou. 

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Segundo ele, as facções  criminosas Comando Vermelho e o PCC já estavam no estado antes da chegada de Zema ao poder, em 2019, mas se “ampliaram muito nos últimos cinco anos” se aproveitando da falta de estrutura dos presídios que são “completamente peneira furada”. 

De acordo com o candidato, as unidades prisionais não têm bloqueador de raio X e de celular. “Presídio de Minas é escritório de traficante. E mais, os presos que eram não faccionados, viraram faccionados”, criticou.

 

Para combater o crime organizado, o candidato defende o uso de inteligência, parceria com o governo federal, um sistema único de segurança pública, integração das polícias, incluindo a Federal, e combustível para as viaturas. Também é preciso, segundo ele, investimento na Polícia Penal para que possa haver maior controle dos presídios.

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“Também é preciso que a gente crie vergonha na cara, porque esse governo não paga o combustível dos carros de polícia. E aí nós temos que pensar inclusive em novos modelos de viatura, que sejam mais econômicos, sejam elétricos, para que a gente não tenha essa dependência tão grande e que a conta não exploda no prefeito”, defendeu o candidato.

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