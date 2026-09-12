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CONFUSÃO

Kalil chama irmão gêmeo de Cleitinho de ‘clone e boca de aluguel’

Candidato do PDT confundiu Gleidson Azevedo com Cleitinho ao responder vídeo e dirigiu críticas ao senador; depois, justificou o erro

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
12/09/2026 14:26 - atualizado em 12/09/2026 14:30

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Alexandre Kalil (PDT) quer saúde como ‘prioridade número 1’ caso seja eleito ao Governo de Minas
A confusão ocorreu depois que Gleidson, candidato a deputado federal, publicou um vídeo em que criticava gastos de campanhas eleitorais financiadas pelo fundo eleitoral crédito: Leandro Couri/Campanha Alexandre Kalil

O candidato ao governo de Minas Gerais Alexandre Kalil (PDT) chamou o ex-prefeito de Divinópolis Gleidson Azevedo (Republicanos), irmão gêmeo do senador e também candidato ao Palácio Tiradentes Cleitinho Azevedo (Republicanos), de "clone e boca de aluguel" após confundir os dois durante uma troca de críticas nas redes sociais.

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"Não sabia que o Cleitinho tinha clone e boca de aluguel", disparou Kalil, em nota encaminhada à imprensa depois da repercussão do episódio.

A confusão ocorreu após Gleidson, candidato a deputado federal, publicar um vídeo em que criticava gastos de campanhas eleitorais financiadas pelo fundo eleitoral. Na gravação, ele usou uma peça da campanha de Kalil para ilustrar o argumento.

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Gleidson comparou o tamanho de uma bandeira publicitária da campanha do pedetista com itens semelhantes usados por estabelecimentos comerciais. Kalil reagiu à publicação em um vídeo divulgado nas redes sociais nessa sexta-feira (11/9), mas dirigiu a resposta a Cleitinho, e não a Gleidson, autor das críticas.

"Eu quero avisar, senhor Cleitinho, que o senhor nunca mexeu comigo e que mexeu pela última vez", disse o candidato. Na sequência, Kalil elevou o tom contra o senador e cobrou que o adversário o respeitasse.

"Vai fazer sua campanha, sentar nos seus buracos, fazer suas trincas; me respeite. O senhor não tem currículo, não tem moral para falar de mim. A partir de hoje, que o senhor dobre a sua língua falastrona", declarou.

Kalil também chamou Cleitinho de "demagogo" durante a gravação e disse que o senador deveria mostrar o que fez pela população.

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Cleitinho e Kalil são adversários na disputa pelo governo de Minas. Gleidson, por sua vez, concorre neste ano a uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo Republicanos.

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