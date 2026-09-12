Kalil diz que Jequitinhonha está abandonado e cobra novo 'olhar' do governo

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O candidato a chefe do Executivo em Minas Alexandre Kalil (PDT) disse, neste sábado (12/9), que o Vale do Jequitinhonha está "absolutamente abandonado" pelo governo estadual e defendeu ampliar a presença do estado na região caso seja eleito. A declaração foi dada durante visita ao Mercado Municipal de Araçuaí.

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Kalil fez um corpo a corpo com feirantes e moradores do município. Questionado sobre sua avaliação da situação da região, o candidato citou as condições das estradas e o que considera falta de atenção do governo estadual. "Não tem estrada, não tem tráfego, não tem olhar. Isso aqui é um lugar absolutamente abandonado pelo governo", criticou.

Ao falar sobre suas propostas para o Vale do Jequitinhonha, Kalil defendeu uma maior aproximação entre o governo estadual e os municípios da região. "Temos que trazer o governo para essa área. Essa é uma região que, apesar de ficar na área da Sudene, está completamente abandonada. O governo tem que olhar para quem precisa. E essa é uma área que precisa muito do governo", declarou.

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A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) é uma autarquia do governo federal voltada à redução das desigualdades regionais e ao estímulo do desenvolvimento econômico.

