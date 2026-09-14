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ELEIÇÕES 2026

Simões questiona Cleitinho: ‘Se não cobrar IPVA, vai comprar remédio como?’

"Temos candidatos que nunca administraram praticamente nada. Filmar buraco não tapa o buraco", provocou

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
14/09/2026 19:50

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Mateus Simões e Cleitinho
Mateus Simões não citou Cleitinho, mas mandou indireta ao concorrente crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press e Marcus Vinícius/Campanha Cleitinho

O governador Mateus Simões (PSD) alfinetou o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), seu adversário na disputa pelo Executivo estadual, nesta segunda-feira (14/9), ao citar um tema recorrente na campanha do parlamentar.

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Durante agenda com prefeitos e lideranças em Itajubá, no Sul de Minas, Simões questionou: “Tem candidato que diz que não vai cobrar IPVA. Se parar de cobrar IPVA, vai comprar remédio como?”

Líder nas pesquisas de intenção de voto, Cleitinho defende a redução da alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o fim da apreensão de veículos por não pagamento da taxa. Esta proposta, no entanto, esbarra na competência exclusiva da União para legislar sobre trânsito e transporte. Leis estaduais nesse sentido já foram barradas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos últimos anos.

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Simões critica propostas de adversários

Ao discursar, o candidato reforçou que se considera o mais preparado para governar o estado: “Tem muita coisa para fazer, eu sei, e eu estou pronto para isso”.

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“Não se governa apenas com planilhas ou com gravação de buracos. Temos candidatos que nunca administraram praticamente nada. Filmar buraco não tapa o buraco”, disse, também em indireta a Cleitinho, que ganhou reconhecimento nas redes sociais gravando vídeos com denúncias. Boa parte das publicações mostravam a situação precária das estradas de Minas Gerais, com buracos e falhas.

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