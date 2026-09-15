Simões sobre governo Lula: ‘Nota 4, errou tudo em economia’

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O governador Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição em Minas Gerais, deu nota 4, em uma escala de zero a dez, ao terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante sabatina do Estado de Minas, em parceria com o Portal Uai e a TV Alterosa, nesta terça-feira (15/9), Simões fez críticas à condução da economia e das contas públicas pelo governo federal.

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“Para o governo Lula, nota 4. Não é zero porque eu tenho áreas em que Minas Gerais acabou conseguindo avançar com o apoio federal, como as concessões de rodovias, mas é um governo que errou em tudo que se podia errar em termos econômicos”, avaliou.

Na avaliação de Simões, a gestão Lula enfrenta dificuldades na articulação com o Congresso Nacional e não conseguiu aprovar reformas que considera relevantes. O governador concentrou as críticas, porém, na política fiscal e disse que os efeitos das decisões tomadas pelo atual governo serão sentidos no próximo mandato presidencial.

“É um governo sem liderança no Congresso, um governo que não conseguiu fazer nenhuma reforma significativa e que perdeu completamente o controle das finanças públicas. Isso vai cobrar um custo altíssimo do próximo presidente, seja ele quem for, pode ser até o próprio presidente Lula”, disse.

Simões afirmou ainda que, na avaliação dele, os brasileiros terão de arcar no futuro com as consequências da condução das contas públicas pelo governo federal. “Vai ter um custo altíssimo para ser pago pela frente pelos brasileiros, pela falta de responsabilidade fiscal do governo Lula”, declarou.

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Questionado sobre o que o presidente poderia fazer para melhorar a avaliação de seu governo, Simões voltou a criticar a condução da política econômica e defendeu maior controle das despesas. “Começar a fazer conta. Saber que só pode gastar o que ganha. Isso, eventualmente, é matemática básica, o ministro da Economia devia saber fazer”, ironizou.

