Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Sabatina EM/Uai/TV Alterosa recebe Mateus Simões nesta terça (15/9)

Governador e candidato à reeleição pelo PSD é o segundo convidado da série com os postulantes ao governo de Minas

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
15/09/2026 08:24

compartilhe

×
Governador Mateus Simôes participa do EM Entrevista
Governador Mateus Simôes participa do EM Entrevista crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O segundo convidado da sabatina do Estado de Minas, do Portal Uai e da TV Alterosa com os candidatos ao governo de Minas Gerais é o governador Mateus Simões (PSD), que disputa a reeleição. O candidato será entrevistado ao vivo a partir das 9h desta terça-feira (15/9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A sabatina será transmitida pelo canal do Portal Uai no YouTube e terá 45 minutos. Na quarta-feira (16/9), a edição impressa do Estado de Minas trará os principais destaques da entrevista.

Durante a sabatina os candidatos respondem a perguntas sobre temas comuns da disputa pelo Palácio Tiradentes e também a questionamentos específicos relacionados às respectivas trajetórias, articulações políticas e propostas de governo.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Advogado, professor e atual governador de Minas Gerais, Simões foi eleito vice-governador em 2022 e assumiu o comando do estado após a saída de Romeu Zema (Novo) para disputar a Presidência da República. Antes disso, foi vereador de Belo Horizonte e secretário-geral do governo estadual.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 mateus-simoes minas-gerais politica sabatina

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay