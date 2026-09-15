Sabatina EM/Uai/TV Alterosa recebe Mateus Simões nesta terça (15/9)
Governador e candidato à reeleição pelo PSD é o segundo convidado da série com os postulantes ao governo de Minas
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O segundo convidado da sabatina do Estado de Minas, do Portal Uai e da TV Alterosa com os candidatos ao governo de Minas Gerais é o governador Mateus Simões (PSD), que disputa a reeleição. O candidato será entrevistado ao vivo a partir das 9h desta terça-feira (15/9).
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A sabatina será transmitida pelo canal do Portal Uai no YouTube e terá 45 minutos. Na quarta-feira (16/9), a edição impressa do Estado de Minas trará os principais destaques da entrevista.
Durante a sabatina os candidatos respondem a perguntas sobre temas comuns da disputa pelo Palácio Tiradentes e também a questionamentos específicos relacionados às respectivas trajetórias, articulações políticas e propostas de governo.
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Advogado, professor e atual governador de Minas Gerais, Simões foi eleito vice-governador em 2022 e assumiu o comando do estado após a saída de Romeu Zema (Novo) para disputar a Presidência da República. Antes disso, foi vereador de Belo Horizonte e secretário-geral do governo estadual.