Hugo Motta declara apoio a Lula: "quem mais fez pelo nordeste"

O presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta (Republicanos) declarou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante carreata na cidade de Patos, na Paraíba. Vestindo um boné vermelho, com o nome do presidente e a estrela do Partido dos Trabalhadores, o deputado afirmou que Lula "foi o presidente que mais fez pela Paraíba e pelo Nordeste".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A gravação postada por Hugo Motta mostra a carreata com bandeiras de Lula e aliados políticos. Os eleitores participantes do vídeo de campanha celebraram a "união" de Motta e Lula, e citaram desenvolvimento pleno da Paraíba e o voto do deputado na PEC pelo fim da escala 6x1.

Em seguida, a filmagem se volta ao discurso de Motta durante o evento. O deputado cita pautas defendidas por Lula e pelo "time do trabalho", seus aliados políticos que participavam do momento.

"Estamos aqui em Patos, na carreata do presidente Lula, o presidente que mais fez pelo nosso estado, que mais fez pelo Nordeste. É pela isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, pelo fim da escala 6 por 1, pelo Instituto Federal do Sertão, e pelo Eixo Piancó, da transposição do Rio São Francisco, nós vamos trazer água aqui pra nossa região com o Presidente Lula", diz, na declaração.

O apoio de Hugo Motta a Lula vai na contramão da determinação do partido Republicanos, que declarou neutralidade nas eleições presidenciais. Apesar do endosso, o histórico de Lula e o presidente da Câmara dos Deputados envolve discordâncias políticas e conflitos durante o mandato do parlamentar. Entre as divergências, destaca-se o apoio de Motta à anistia dos participantes condenados no ato 8 de janeiro de 2023.

Confira a publicação feita por Hugo Motta nas redes sociais:

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia