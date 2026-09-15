Kassio Nunes e Toffoli se declaram suspeitos em julgamento de Moraes no STF

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques e Dias Toffoli não vão votar no julgamento sobre o também ministro Alexandre de Moraes na Corte, na manhã desta terça-feira (15/9). Enquanto Nunes se declara impedido, Toffoli declarou sua suspeição.

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A sessão trata a possibilidade de abrir uma investigação sobre a relação do ministro com o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, investigado por fraudes bilionárias.

Na abertura da sessão, Nunes Marques, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (STF), se declarou impedido de participar do julgamento e não vai votar se investigação deve ser aberta ou não. A decisão foi tomada após a divulgação de novos diálogos do empresário que citam pagamentos ao filho do ministro, o advogado Kevin Marques.

Nas conversas, entre Vorcaro e o ex-diretor jurídico do Master, Luiz Rennó, são citados pagamentos mensais de R$ 500 mil a Kevin. Em nota, a defesa dele afirma que "o advogado Kevin Marques não prestou serviço ao banco Master nem recebeu dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro”.

Já Toffoli, em sua fala, declarou sua suspeição para participar do julgamento, mas não se retirou “pelo direito de acompanhar a sessão”. “Não por me sentir impedido, mas suspeição em foro íntimo para preservação da Corte no ponto de vista de eventuais especulações, mesmo sabendo o trânsito em julgado”, explicou o ministro.

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Matéria em atualização