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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Dia de decisão no STF será "vital para o nosso país", afirma Flávio

Candidato à Presidência da República afirma estar "na torcida" para que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, seja afastado

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Gabriel Botelho - Correio Braziliense
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Gabriel Botelho - Correio Braziliense
Repórter
14/09/2026 19:55

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Candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL)
Candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) crédito: Reprodução/Youtube

Candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) afirmou, nesta segunda-feira (14/9), que está "na torcida" para que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, seja afastado. Flávio ainda classificou o possível distanciamento de Moraes como "um dia vital para o nosso país". A fala foi feita durante um almoço com candidatos e apoiadores em Belém (PA). 

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"Estou na torcida para que o Alexandre de Moraes seja afastado do STF. É uma sinalização de que o Brasil volta a respirar”, afirmou. A sessão plenária responsável pelo julgamento de Moraes está marcada para esta terça-feira (15/9). 

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"Eu estou aqui na torcida para que o Alexandre de Moraes seja afastado amanhã do Supremo Tribunal Federal. É um sinal de que de que voltamos a ter esperança de uma democracia plena no Brasil. É assim que eu espero que aconteça amanhã”, afirmou. 

O candidato ainda citou uma relação de Lula com o ministro, além de afirmar que o magistrado trabalhava mais em prol "do enriquecimento da própria família", do que para o cumprimento da constituição. "Hoje, quem está votando no Lula está vendo que está votando no Alexandre de Moraes. (Moraes) é uma pessoa que, por tudo que está se mostrando, agia fora da lei e trabalhava mais para enriquecer a família do que para seguir a Constituição".

Flávio Bolsonaro ainda aproveitou para convocar aliados e eleitores às ruas para ganhar votos e "abrir os olhos das pessoas". De acordo com ele, o conhecimento sobre a situação em específico pode ser determinante durante a corrida eleitoral. 

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"Quando a pessoa tem conhecimento do problema que ela vive hoje, que a culpa é da esquerda, você tem uma possibilidade de mudar a vida dela. Ela enxerga que pode não depender tanto mais assim de um governo para ter que levar comida para dentro de casa, que pode caminhar com as próprias pernas, porque o Brasil vai mudar", garantiu. 

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