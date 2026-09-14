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ELEIÇÕES 2026

Quaest: Cury, Renan e Caiado transferem mais votos a Flávio Bolsonaro

Eleitores dos três candidatos migram mais para o senador do PL do que para Lula em eventual segundo turno; entre apoiadores de Zema, petista leva vantagem

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
14/09/2026 12:12

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O que pensam os candidatos à Presidência sobre o fim da escala 6x1
O levantamento cruza a escolha declarada pelos entrevistados para o primeiro turno com as respostas dadas à simulação de segundo turno entre Lula e Flávio crédito: Reprodução

Eleitores de Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) no primeiro turno migram em maior proporção para Flávio Bolsonaro (PL) do que para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma eventual disputa entre os dois no segundo turno. É o que mostra pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (14/9).

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Entre os entrevistados que declaram voto em Cury no primeiro turno, 41% escolheriam Flávio em um confronto direto com Lula, enquanto 25% migrariam para o petista.

A vantagem do candidato do PL é ainda maior entre os eleitores de Renan Santos. Nesse grupo, 50% votariam em Flávio no segundo turno e 18% optariam por Lula.

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O mesmo movimento aparece entre os apoiadores de Ronaldo Caiado. Dos eleitores do candidato do PSD, 46% escolheriam Flávio Bolsonaro e 20% votariam no atual presidente.

A tendência se inverte entre os eleitores de Romeu Zema (Novo). Nesse segmento, Lula recebe 38% das intenções de voto em um eventual segundo turno, contra 32% de Flávio Bolsonaro.

O levantamento cruza a escolha declarada pelos entrevistados para o primeiro turno com as respostas dadas à simulação de segundo turno entre Lula e Flávio. Dessa forma, os percentuais representam o comportamento dentro do grupo de eleitores de cada candidato.

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A pesquisa foi contratada pela Globo em parceria com o jornal O Globo. A Quaest ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em todo o país entre 10 e 13 de setembro. A margem de erro para o total da amostra é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03607/2026.

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