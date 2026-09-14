BTG/Pactual: Lula empata tecnicamente com Flávio e Cury no 2º turno
Petista tem vantagem numérica nos cinco cenários testados; diferenças para Flávio Bolsonaro e Augusto Cury ficam dentro da margem de erro
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente à frente em todos os cinco cenários de segundo turno testados pela pesquisa BTG Pactual/Nexus divulgada nesta segunda-feira (14/9). Considerada a margem de erro de dois pontos percentuais, porém, há empate técnico nos confrontos contra Flávio Bolsonaro (PL) e o escritor Augusto Cury (Avante). Lula abre vantagem além da margem diante de Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (missão).
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No cenário contra Flávio Bolsonaro, Lula tem 47%, ante 46% do adversário. Outros 6% dizem que votariam em branco ou nulo, e 1% não soube ou não respondeu. Na rodada anterior, divulgada em 8 de setembro, Flávio tinha 46% e Lula, 45%.
O cenário contra Augusto Cury também configura empate técnico. Lula aparece com 45%, enquanto o escritor registra 42%. Outros 11% escolheriam branco ou nulo, e 2% não souberam ou não responderam.
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Caiado, Zema e Renan
Contra Ronaldo Caiado, Lula registra 47%, enquanto o candidato tem 41%. Brancos e nulos somam 11%, e 1% não soube ou não respondeu. Contra Romeu Zema, Lula alcança 49%, ante 38% do ex-governador de Minas Gerais. Outros 11% votariam em branco ou nulo, e 1% não soube ou não respondeu.
Em um eventual segundo turno contra Renan Santos, Lula soma 48%, e o candidato do Missão, 37%. Brancos e nulos representam 14% e 1% não soube ou não respondeu.
Foram ouvidos 2.003 eleitores entre os dias 11 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo, com intervalo de confiança de 95%.
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A pesquisa BTG Pactual/Nexus está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04076/2026.