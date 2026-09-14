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ELEIÇÕES 2026

Pesquisa BTG: Lula lidera com 42% no 1º turno; Flávio Bolsonaro tem 37%

Petista avança três pontos e candidato do PL sobe dois; 83% dos eleitores que escolheram um nome dizem que não pretendem mudar o voto

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
14/09/2026 07:55

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Pesquisa Datafolha mostra Lula e Flávio Bolsonaro liderando as intenções de voto
Na comparação com o levantamento anterior, de 8 de setembro, o petista avançou três pontos percentuais, e o candidato do PL cresceu dois crédito: Ricardo Stuckert/PR/Andressa Anholete/Agência Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 42% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, enquanto Flávio Bolsonaro registra 37%, segundo pesquisa BTG Pactual/Nexus divulgada nesta segunda-feira (14/9). Na comparação com o levantamento anterior, de 8 de setembro, o petista avançou três pontos percentuais, e o candidato do PL cresceu dois.

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No cenário cenário principal, o escritor Augusto Cury (Avante) aparece em terceiro lugar, com 6%, três pontos abaixo dos 9% registrados na rodada anterior. Ronaldo Caiado (PSD) tem 5%, Renan Santos (Missão) soma 2%, e Romeu Zema (Novo) e Samara (UP) aparecem com 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos são 4%, enquanto 2% não souberam ou não responderam.

  • Lula (PT): 42%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 37%
  • Augusto Cury (Avante): 6%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 5%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Zema (Novo): 1%
  • Samara (UP): 1%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Hertz Dias (PSTU): 0%
  • Edmilson Costa (PCB): 0%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
  • Clariana Barão (DC): 0%
  • Branco/nulo: 4%
  • Não sabe/não respondeu: 2%

Voto mais consolidado

A pesquisa também mostra avanço na consolidação das escolhas do eleitorado. Segundo o levantamento, 83% dizem que a decisão já está tomada e não deve mais mudar até outubro. Outros 17% admitem a possibilidade de trocar de candidato. Na rodada anterior, 81% diziam estar decididos.

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Cenário com Pablo Marçal

Em um segundo cenário testado pela Nexus, que inclui Pablo Marçal (PRTB) - já considerado inapto para a disputa - entre os candidatos, Lula aparece com 40%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 36%. Augusto Cury marca 7%, Caiado, 4%, e Renan Santos, 3%. Marçal tem 2%. Zema e Samara registram 1% cada.

Veterinário Wilson Grassi, Rui Costa Pimenta, Clariana Barão, Hertz Dias e Edmilson Costa não pontuaram nesse cenário. Brancos e nulos somam 3%, e 2% não souberam ou não responderam.

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  • Lula: 40%
  • Flávio Bolsonaro: 36%
  • Augusto Cury: 7%
  • Ronaldo Caiado: 4%
  • Renan Santos: 3%
  • Pablo Marçal: 2%
  • Zema: 1%
  • Samara: 1%
  • Veterinário Wilson Grassi: 0%
  • Rui Costa Pimenta: 0%
  • Clariana Barão: 0%
  • Hertz Dias: 0%
  • Edmilson Costa: 0%
  • Branco/nulo: 3%
  • Não sabe/não respondeu: 2%

Foram ouvidos 2.003 eleitores entre os dias 11 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada por telefone e tem abrangência nacional. A pesquisa BTG Pactual/Nexus está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04076/2026.

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