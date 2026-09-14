Pesquisa BTG: Lula lidera com 42% no 1º turno; Flávio Bolsonaro tem 37%
Petista avança três pontos e candidato do PL sobe dois; 83% dos eleitores que escolheram um nome dizem que não pretendem mudar o voto
compartilhe
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 42% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, enquanto Flávio Bolsonaro registra 37%, segundo pesquisa BTG Pactual/Nexus divulgada nesta segunda-feira (14/9). Na comparação com o levantamento anterior, de 8 de setembro, o petista avançou três pontos percentuais, e o candidato do PL cresceu dois.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
- Em live, Lula pede campanha de "verdade absoluta" contra "mentira absoluta"
- Flávio diz que quebra de sigilo no caso Vorcaro terá 'impacto zero'
No cenário cenário principal, o escritor Augusto Cury (Avante) aparece em terceiro lugar, com 6%, três pontos abaixo dos 9% registrados na rodada anterior. Ronaldo Caiado (PSD) tem 5%, Renan Santos (Missão) soma 2%, e Romeu Zema (Novo) e Samara (UP) aparecem com 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos são 4%, enquanto 2% não souberam ou não responderam.
- Lula (PT): 42%
- Flávio Bolsonaro (PL): 37%
- Augusto Cury (Avante): 6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Zema (Novo): 1%
- Samara (UP): 1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
- Clariana Barão (DC): 0%
- Branco/nulo: 4%
- Não sabe/não respondeu: 2%
Voto mais consolidado
A pesquisa também mostra avanço na consolidação das escolhas do eleitorado. Segundo o levantamento, 83% dizem que a decisão já está tomada e não deve mais mudar até outubro. Outros 17% admitem a possibilidade de trocar de candidato. Na rodada anterior, 81% diziam estar decididos.
Leia Mais
Cenário com Pablo Marçal
Em um segundo cenário testado pela Nexus, que inclui Pablo Marçal (PRTB) - já considerado inapto para a disputa - entre os candidatos, Lula aparece com 40%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 36%. Augusto Cury marca 7%, Caiado, 4%, e Renan Santos, 3%. Marçal tem 2%. Zema e Samara registram 1% cada.
Veterinário Wilson Grassi, Rui Costa Pimenta, Clariana Barão, Hertz Dias e Edmilson Costa não pontuaram nesse cenário. Brancos e nulos somam 3%, e 2% não souberam ou não responderam.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Lula: 40%
- Flávio Bolsonaro: 36%
- Augusto Cury: 7%
- Ronaldo Caiado: 4%
- Renan Santos: 3%
- Pablo Marçal: 2%
- Zema: 1%
- Samara: 1%
- Veterinário Wilson Grassi: 0%
- Rui Costa Pimenta: 0%
- Clariana Barão: 0%
- Hertz Dias: 0%
- Edmilson Costa: 0%
- Branco/nulo: 3%
- Não sabe/não respondeu: 2%
Foram ouvidos 2.003 eleitores entre os dias 11 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada por telefone e tem abrangência nacional. A pesquisa BTG Pactual/Nexus está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04076/2026.