Gabriel assina compromissos em áreas como ciência, saúde e infraestrutura

O candidato do MDB ao governo de Minas Gerais, Gabriel Azevedo, assinou neste domingo (13/9) cinco compromissos apresentados por entidades e representantes de diferentes setores. As propostas abrangem áreas como ciência, tecnologia e inovação, direitos LGBTQIA+, gestão pública, infraestrutura e atendimento aos servidores estaduais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Entre os temas estão o fortalecimento da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig), políticas de combate à discriminação contra a população LGBTQIA+, mudanças na atuação dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGGs), melhorias no atendimento do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) e investimentos em infraestrutura no Sul de Minas.

Azevedo afirmou que não pretende aderir automaticamente a todas as demandas apresentadas e que algumas medidas dependem de estudos, recursos ou da atuação de outros níveis de governo. "Quem prepara uma carta está colocando ali problemas reais e expectativas. O mínimo que um candidato deve fazer é ler com atenção e responder com respeito."

Nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, a proposta prevê uma política a longo prazo, com metas para 2030 e horizonte até 2050, além de maior aproximação entre pesquisadores, instituições de ensino e empresas.

Para a população LGBTQIA+, estão previstas ações de acolhimento, combate à discriminação e proteção contra a violência, com definição de responsáveis, metas e orçamento.

A proposta do Sindicato dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental de Minas Gerais (Sindesp-MG) inclui o fortalecimento da Fundação João Pinheiro e maior participação dos especialistas no planejamento, na avaliação de programas e na estruturação de projetos estaduais.

No caso do Ipsemg, as medidas apresentadas tratam da melhoria do atendimento aos beneficiários, especialmente no interior, além de transparência na gestão e valorização dos servidores. Já a proposta ligada ao Porto Seco de Varginha aborda a competitividade do Sul de Minas diante da Reforma Tributária e questões de infraestrutura. Entre as medidas está a ligação ferroviária entre Lavras, Três Corações e Varginha.

Segundo o candidato, as respostas também estabelecem limites para ações que dependem da União ou de outros entes. "Não assumirei a competência de outro ente como se fosse minha. Também não usarei essa divisão de competências como desculpa para deixar de fazer a nossa parte", declarou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A campanha informa que, com as novas propostas, já são 23 os compromissos publicados em seu site.