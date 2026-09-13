Estado de Minas retoma sabatina com candidatos ao governo nesta terça (15)

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O Estado de Minas e o Portal Uai dão continuidade, a partir desta terça-feira (15/9), à série de sabatinas com os candidatos ao governo de Minas Gerais. O próximo entrevistado será o governador Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição, que participa ao vivo a partir das 9h.

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As entrevistas serão transmitidas pelo canal do Portal Uai no YouTube. Cada candidato terá 45 minutos para apresentar suas propostas, avaliar a atual situação de Minas e explicar como pretende enfrentar os principais desafios do estado. Os recortes e os principais destaques das entrevistas também são publicados no site do Estado de Minas e na edição impressa do dia seguinte.

A série de sabatinas começou na última sexta-feira (11/9), com o candidato do MDB, Gabriel Azevedo. Depois de Simões, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) participa às 11h de quarta-feira (16/9). Na quinta (17/9), também às 11h, será a vez do deputado federal Patrus Ananias (PT). Flávio Roscoe (PL) encerra a programação prevista, às 11h de 22 de setembro.

Os candidatos responderão a perguntas sobre temas comuns da disputa pelo Palácio Tiradentes e também a questionamentos específicos relacionados às respectivas trajetórias, articulações políticas e propostas de governo. Cleitinho Azevedo (Republicanos) também foi convidado para participar das sabatinas, mas não respondeu aos contatos feitos por meio de sua assessoria. Os convites foram direcionados aos candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais.

Debate na TV Alterosa

Além das sabatinas, o Estado de Minas, o Portal Uai e a TV Alterosa/SBT promovem, na sexta-feira (18/9), debate entre os candidatos ao governo de Minas. O programa começa às 11h, com transmissão ao vivo pela TV Alterosa/SBT, na televisão aberta, e pelo canal do Portal Uai no YouTube.

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Foram convidados, conforme os critérios estabelecidos pela legislação eleitoral, os candidatos cujos partidos tenham pelo menos cinco representantes no Congresso Nacional: Alexandre Kalil, Cleitinho Azevedo, Flávio Roscoe, Gabriel Azevedo, Mateus Simões e Patrus Ananias. Entre os convidados, Cleitinho é o único que ainda não confirmou presença no debate.