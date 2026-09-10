Sabatina EM/Uai/TV Alterosa recebe Gabriel Azevedo nesta sexta (11/9)

O primeiro convidado da sabatina do Estado de Minas, do Portal Uai e da TV Alterosa com candidatos ao governo de Minas Gerais é Gabriel Azevedo, do MDB. O candidato será entrevistado ao vivo a partir das 11h desta sexta-feira (11/9).

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A sabatina será transmitida por meio do canal no YouTube do Portal Uai. No sábado (12/9), a edição impressa do Estado de Minas traz os principais destaques da entrevista.

Programação das sabatinas

Na sequência, o quadro recebe Mateus Simões (PSD), Alexandre Kalil (PDT), Patrus Ananias (PT) e Flávio Roscoe (PL). Veja a programação abaixo.

11/9 - Gabriel Azevedo (MDB) - 11h

15/9 - Mateus Simões (PSD) - 9h

16/9 - Alexandre Kalil (PDT) - 11h

17/9 - Patrus Ananias (PT) - 11h

22/9 - Flávio Roscoe (PL) - 11h

O candidato Cleitinho Azevedo (Republicanos) também foi convidado, mas nem ele nem sua assessoria responderam aos contatos do Estado de Minas.

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Gabriel Azevedo

Gabriel Azevedo é jornalista e advogado. Formado na juventude do PSDB, foi subsecretário de estado de Juventude entre 2011 e 2014, durante o governo de Antonio Anastasia. Depois, foi vereador de Belo Horizonte por dois mandatos e presidiu a Câmara da capital entre 2023 e 2024. Na última eleição municipal, concorreu a prefeito de BH e ficou na quarta colocação, com 10,55% dos votos no primeiro turno.

