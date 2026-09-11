TV Alterosa e Estado de Minas promovem debate com candidatos ao governo

Com as eleições se aproximando, o Estado de Minas, o Portal Uai e a TV Alterosa/SBT colocarão frente a frente os candidatos ao governo de Minas Gerais na próxima sexta-feira (18/9), em debate com transmissão ao vivo na televisão aberta e no YouTube.

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Cumprindo a legislação eleitoral, foram convidados os candidatos cujos partidos tenham pelo menos cinco representantes no Congresso Nacional: Alexandre Kalil (PDT), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL), Gabriel Azevedo (MDB), Mateus Simões (PSD) e Patrus Ananias (PT). Cleitinho foi o único que não confirmou presença.

O programa vai ao ar às 11h, com transmissão na rede aberta pela TV Alterosa/SBT e no YouTube pelo canal do Portal Uai.

Sabatinas

No mesmo sentido de informar os eleitores sobre a disputa estadual de 2026, começa hoje uma série de sabatinas com os candidatos ao governo do estado.

Candidato do MDB ao Executivo estadual, Gabriel Azevedo é o primeiro convidado da série de sabatinas. A partir das 11h desta sexta-feira (10), ele estará ao vivo no canal do YouTube do Portal Uai respondendo questionamentos sobre os projetos para o estado. Depois, recortes da entrevista estarão disponíveis no site do Estado de Minas e, na edição impressa do sábado (12), o leitor poderá conferir os principais destaques.

Na próxima terça-feira (15), a partir das 9h, o quadro vai ao ar com o governador Mateus Simões (PSD), que tenta a reeleição. Alexandre Kalil (PDT) participa às 11h de quarta-feira (16); Patrus Ananias (PT), às 11h na quinta-feira (17); e Flávio Roscoe (PL) às 11h do dia 22 de setembro. Cleitinho Azevedo (Republicanos) também foi convidado, mas ainda não respondeu os contatos por meio de sua assessoria. Os convites foram feitos com base nos nomes que aparecem mais bem colocados nas pesquisas.

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11/9 - Gabriel Azevedo (MDB) - 11h

15/9 - Mateus Simões (PSD) - 9h

16/9 - Alexandre Kalil (PDT) - 11h

17/9 - Patrus Ananias (PT) - 11h

22/9 - Flávio Roscoe (PL) - 11h

Todos os candidatos terão 45 minutos de entrevista para expressarem o que pensam sobre a atual situação de Minas Gerais e os caminhos para enfrentar os problemas do estado. Algumas perguntas serão feitas em comum a todos, outras serão específicas, de acordo com a trajetória, as articulações e as propostas de cada um.