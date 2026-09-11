Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

TV Alterosa e Estado de Minas promovem debate com candidatos ao governo

Cinco candidatos já confirmaram presença. Dos convidados, só Cleitinho não garantiu que vai participar

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
11/09/2026 06:00

compartilhe

×
Os seis candidatos mais bem colocados nas pesquisas para o governo de Minas
Os seis candidatos mais bem colocados nas pesquisas para o governo de Minas crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press, Marcos Vieira/EM/D.A. Press, Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press e Carlos Moura/Agência Senado

Com as eleições se aproximando, o Estado de Minas, o Portal Uai e a TV Alterosa/SBT colocarão frente a frente os candidatos ao governo de Minas Gerais na próxima sexta-feira (18/9), em debate com transmissão ao vivo na televisão aberta e no YouTube.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Cumprindo a legislação eleitoral, foram convidados os candidatos cujos partidos tenham pelo menos cinco representantes no Congresso Nacional: Alexandre Kalil (PDT), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL), Gabriel Azevedo (MDB), Mateus Simões (PSD) e Patrus Ananias (PT). Cleitinho foi o único que não confirmou presença.

O programa vai ao ar às 11h, com transmissão na rede aberta pela TV Alterosa/SBT e no YouTube pelo canal do Portal Uai.

Sabatinas

No mesmo sentido de informar os eleitores sobre a disputa estadual de 2026, começa hoje uma série de sabatinas com os candidatos ao governo do estado. 

Leia Mais

Candidato do MDB ao Executivo estadual, Gabriel Azevedo é o primeiro convidado da série de sabatinas. A partir das 11h desta sexta-feira (10), ele estará ao vivo no canal do YouTube do Portal Uai respondendo questionamentos sobre os projetos para o estado. Depois, recortes da entrevista estarão disponíveis no site do Estado de Minas e, na edição impressa do sábado (12), o leitor poderá conferir os principais destaques.

Na próxima terça-feira (15), a partir das 9h, o quadro vai ao ar com o governador Mateus Simões (PSD), que tenta a reeleição. Alexandre Kalil (PDT) participa às 11h de quarta-feira (16); Patrus Ananias (PT), às 11h na quinta-feira (17); e Flávio Roscoe (PL) às 11h do dia 22 de setembro. Cleitinho Azevedo (Republicanos) também foi convidado, mas ainda não respondeu os contatos por meio de sua assessoria. Os convites foram feitos com base nos nomes que aparecem mais bem colocados nas pesquisas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • 11/9 - Gabriel Azevedo (MDB) - 11h
  • 15/9 - Mateus Simões (PSD) - 9h
  • 16/9 - Alexandre Kalil (PDT) - 11h
  • 17/9 - Patrus Ananias (PT) - 11h
  • 22/9 - Flávio Roscoe (PL) - 11h

Todos os candidatos terão 45 minutos de entrevista para expressarem o que pensam sobre a atual situação de Minas Gerais e os caminhos para enfrentar os problemas do estado. Algumas perguntas serão feitas em comum a todos, outras serão específicas, de acordo com a trajetória, as articulações e as propostas de cada um.

Tópicos relacionados:

alterosa debate eleicoes-2026 minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay