Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Michelle Bolsonaro marca presença em conferência de mulheres evangélicas

A candidata ao Senado dançou, cantou e tocou pandeiro. A governadora e candidata Celina Leão também participou do evento

Publicidade
Carregando...
MF
Mila Ferreira
MF
Mila Ferreira
Repórter
13/09/2026 23:21

compartilhe

×
Michelle Bolsonaro dança e toca pandeiro em conferência evangélica
Michelle Bolsonaro dança e toca pandeiro em conferência evangélica crédito: Redes sociais

Candidata ao Senado pelo PL e ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro esteve presente, no sábado (12/9), na conferência evangélica Juntas Conference, evento voltado para mulheres. A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), também esteve presente no evento. Animada, Michelle cantou os louvores, dançou e tocou pandeiro ao lado da amiga e governadora. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os momentos foram compartilhados pela própria Michelle em suas redes sociais. Confira vídeo abaixo:

 

Na ocasião, Michelle orou junto com Celina e o momento também foi compartilhado nas redes de Michelle com a frase: "Jesus é tudo". Veja foto abaixo:

Michelle ora com a mão no peito de Celina Leão
Michelle ora com a mão no peito de Celina Leão (foto: Redes sociais)

No sábado, antes do evento, Michelle participou de carreata em Ceilândia junto com Celina e Bia Kicis (PL), também candidata ao Senado. Neste domingo, junto com Bia, Michelle visitou o Instituto Brasileiro de Autismo (IBA). Ambas usaram uma camiseta onde se lia: "Bia & Michelle, Michelle & Bia", reforçando a dobradinha para o Senado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Leia Mais

Tópicos relacionados:

celina conferencia michelle

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay