Quaest: Lula lidera no 1° turno e Flávio Bolsonaro cresce

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança das intenções de voto em primeiro turno das eleições presidenciais, segundo a pesquisa Quaest. De acordo com o levantamento divulgado nesta segunda-feira (14/9), o petista manteve os 36% das intenções de voto registradas na última rodada. Flávio Bolsonaro (PL) segue em segundo lugar, crescendo de 29% para 31% - no limite da margem de erro.

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Entre os números dos candidatos ao pleito, o terceiro lugar ainda pertence ao escritor Augusto Cury (Avante), apesar de oscilar negativamente de 8% para 7% na pesquisa. Segundo a Quaest, Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) têm 4% cada, enquanto Romeu Zema (Novo) soma 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos são 7%, enquanto 10% estão indecisos.

Veja os números divulgados pela pesquisa:

Lula (PT): 36%

Flávio Bolsonaro (PL): 31%

Augusto Cury (Avante): 7%

Renan Santos (Missão): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Romeu Zema (Novo): 1%

Clariana Barão (DC): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Samara Martins (UP): 0%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

Indecisos: 10%

Branco/nulo/não vai votar: 7%

A pesquisa Globo/Quaest entrevistou 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o país, entre 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03607/2026.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos