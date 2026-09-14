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ELEIÇÕES 2026

Quaest: Lula lidera no 1° turno e Flávio Bolsonaro cresce

Presidente manteve números da última pesquisa, Flávio oscilou positivamente e Cury negativamente

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
14/09/2026 11:58

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Lei Rouanet na berlinda: veja o que cada candidato propõe para a cultura em 2026
Nova pesquisa mostrou estagnação de Lula e crescimento de Flávio Bolsonaro crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança das intenções de voto em primeiro turno das eleições presidenciais, segundo a pesquisa Quaest. De acordo com o levantamento divulgado nesta segunda-feira (14/9), o petista manteve os 36% das intenções de voto registradas na última rodada. Flávio Bolsonaro (PL) segue em segundo lugar, crescendo de 29% para 31% - no limite da margem de erro.

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Entre os números dos candidatos ao pleito, o terceiro lugar ainda pertence ao escritor Augusto Cury (Avante), apesar de oscilar negativamente de 8% para 7% na pesquisa. Segundo a Quaest, Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) têm 4% cada, enquanto Romeu Zema (Novo) soma 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos são 7%, enquanto 10% estão indecisos.

Veja os números divulgados pela pesquisa:

  • Lula (PT): 36%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 31%
  • Augusto Cury (Avante): 7%
  • Renan Santos (Missão): 4%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%
  • Romeu Zema (Novo): 1%
  • Clariana Barão (DC): 0%
  • Edmilson Costa (PCB): 0%
  • Hertz Dias (PSTU): 0%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Samara Martins (UP): 0%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
  • Indecisos: 10%
  • Branco/nulo/não vai votar: 7%

A pesquisa Globo/Quaest entrevistou 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o país, entre 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03607/2026.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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