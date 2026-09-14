Flávio Bolsonaro vira na Quaest e reação na campanha do PL é de ‘eu já sabia’

Flávio Bolsonaro volta a aparecer numericamente à frente de Lula na projeção de segundo turno divulgada pela Quaest nesta segunda-feira, 14.

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Desde abril, o candidato do PL estava atrás do petista.

Em comparação com o último levantamento, divulgado em 7 de setembro, Lula oscilou de 41% para 40%, enquanto o senador foi de 41% para 42%.

A campanha de Flávio se animou com os números, que confirmam um movimento que vem sendo detectado pelas pesquisas internas.

O entorno do filho do ex-presidente acredita que a crise no STF e, principalmente, o “voto útil” da direita têm mexido no cenário.

O candidato a vice-presidente, deputado Alfredo Gaspar, disse à coluna que “o povo cansou” de Lula e que “essa sensação cada vez mais vai refletir nas pesquisas”.

“O sentimento das ruas é o de que o terceiro mandato de Lula trouxe aumento do custo de vida, falta de oportunidades, impostos absurdos, corrupção generalizada e ambiente propício para a ampliação gigantesca do crime organizado”, afirmou.

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, concordou com Gaspar que a Quaest não surpreende.

“Na rua, a gente já sentia isso.”

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No primeiro turno, a pesquisa mostra Lula com 36%, seguido de Flávio, com 31%. O segundo pelotão, bem mais atrás, tem Augusto Cury, com 7%, Renan Santos e Ronaldo Caiado, com 4%, e Romeu Zema, com 1%.