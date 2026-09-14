Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula no 2° turno, diz Quaest

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com a pesquisa Quaest desta segunda-feira (14/9). Os dados apresentados, no entanto, configuram empate técnico devido à margem de erro de dois pontos percentuais prevista pela empresa.

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No cenário entre os principais postulantes ao pleito, Flávio Bolsonaro tem 42% das intenções de voto, contra 40% de Lula; 13% dos entrevistados disseram que votariam branco ou nulo, enquanto 5% se declararam indecisos.

Segundo a série histórica da Quaest, é a primeira vez desde abril deste ano que o "filho 01" do ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta números superiores aos do petista no segundo turno das eleições.

A pesquisa também mostrou cenários de segundo turno entre Lula e os demais candidatos, em que o presidente aparece tecnicamente empatado com Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD).



No cenário contra Cury, Lula teria 38% contra 36% do adversário, com 21% de brancos e nulos e 5% de indecisos. Ante Caiado, o presidente aparece com 41%, e o adversário, 39%. Brancos e nulos somam 16%, e indecisos, 4%.

No cenário contra Renan Santos (Missão), Lula soma 41% ante 39% do estreante, vencendo mesmo com a margem de erro. No cenário perante Romeu Zema (Novo), o petista venceria com ampla vantagem, por 45% a 33%.

A pesquisa Globo/Quaest entrevistou 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o país, entre 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03607/2026.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata