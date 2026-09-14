Quem indicou e quando se aposenta cada ministro do STF

A composição do Supremo Tribunal Federal (STF) é um reflexo direto das decisões presidenciais ao longo das últimas décadas. Composto atualmente por 10 ministros em exercício e uma vaga em aberto, o tribunal tem seus membros em cadeiras vitalícias, que só são deixadas compulsoriamente aos 75 anos. Esta regra define o calendário de futuras vagas e as consequentes disputas políticas pela indicação de substitutos.

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Atualmente, a mais alta Corte do país é formada por indicados de cinco presidentes diferentes. Quando um ministro se aposenta, o chefe do Executivo em exercício tem a prerrogativa de escolher um novo nome, que passa por sabatina e votação no Senado Federal. Esse mecanismo permite que cada governo influencie o perfil do tribunal por muitos anos.

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Entender quem ocupa cada cadeira, quem fez a indicação e quando a aposentadoria ocorrerá é essencial para analisar os rumos do Judiciário. O STF funciona com 10 ministros desde a aposentadoria de Luís Roberto Barroso em 2025. Em abril de 2026, o Senado Federal rejeitou a indicação do presidente Lula para preencher a cadeira, e o governo deve apresentar um novo nome para a vaga.

Composição atual do STF e próximas aposentadorias (Set/2026)

Veja abaixo a lista dos ministros do STF, organizados por data de aposentadoria, e qual presidente os nomeou para a Corte:

Luiz Fux: Nomeado por Dilma Rousseff em 2011, o ministro se aposenta em 2028, abrindo a primeira vaga no próximo mandato presidencial.

Cármen Lúcia: Indicada por Luiz Inácio Lula da Silva em 2006, durante seu primeiro governo, a ministra deixará a Corte em 2029.

Gilmar Mendes: O ministro decano (mais antigo em atividade) foi nomeado por Fernando Henrique Cardoso em 2002 e tem aposentadoria prevista para 2030.

Edson Fachin: Atual presidente do STF desde setembro de 2025, foi indicado por Dilma Rousseff em 2015, e sua saída do tribunal está programada para o ano de 2033.

Dias Toffoli: Nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva em 2009, o ministro permanecerá na Corte até 2042.

Alexandre de Moraes: Atual vice-presidente do STF, foi indicado por Michel Temer em 2017 e tem sua aposentadoria compulsória marcada para 2043.

Flávio Dino: Um dos membros mais recentes, foi nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva e tomou posse em fevereiro de 2024. Tem previsão de se aposentar em 2043.

Nunes Marques: A primeira indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2020, tem aposentadoria prevista para 2047.

André Mendonça: Também nomeado por Jair Bolsonaro, em 2021, o ministro ficará no STF até 2047.

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Cristiano Zanin: O ministro com mais tempo de atuação pela frente foi indicado por Luiz Inácio Lula da Silva em 2023 e se aposentará somente em 2050.