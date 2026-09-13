Zanin determina que PF entregue celular de Vorcaro ainda neste domingo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin enviou um ofício ao diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Augusto Passos Rodrigues, determinando a entrega imediata de cópia integral da mídia extraída do celular de Daniel Vorcaro. O prazo estabelecido pelo magistrado para o cumprimento da medida encerra-se às 23h deste domingo (13/9).

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O documento (Ofício nº 15/2026-GMCZ) refere-se ao aparelho iPhone 17 Pro apreendido em 18 de novembro de 2025 durante a primeira fase da Operação Compliance Zero. No despacho, Zanin destaca que a PF confirmou a possibilidade de disponibilizar cópia dos dados a todos os gabinetes do STF mantendo a preservação da cadeia de custódia.

A decisão fundamenta-se no julgamento marcado pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin, para a próxima terça-feira (15/9), voltado à análise da Petição 16.662. De acordo com Zanin, o acervo probatório pertence ao Plenário da Corte e a seus integrantes de forma coletiva, e não a um relator específico.

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O ministro ressaltou ainda que o material já foi compartilhado com os advogados de defesa e com o Congresso Nacional para instruir a CPMI. O objetivo do acesso aos dados é assegurar a formação de convicção para o julgamento designado.