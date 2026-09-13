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JUSTIÇA

PF diz que pode enviar dados do celular de Vorcaro a ministros do STF

Despacho ao STF afirma que o material original permanece sob custódia da Polícia Federal; PGR também pediu acesso integral dos ministros aos dados antes do julgamento de terça-feira (15/9)

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ML
Mannu Leones
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Mannu Leones
Repórter
13/09/2026 13:14 - atualizado em 13/09/2026 13:15

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Vazamento do celular de Vorcaro: entendacomo funciona a perícia em mensagens
A análise de diálogos atribuídos a figuras como Daniel Vorcaro destaca o papel central da perícia forense digital crédito: Reproduçao/YouTube

CORREIO BRAZILIENSE

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A Polícia Federal (PF) encaminhou um despacho ao Supremo Tribunal Federal (STF) afirmando que pode encaminhar uma cópia dos dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro, ex-banqueiro e dono do Banco Master, a todos os ministros que a solicitarem. O despacho foi encaminhado ao Supremo neste domingo (13/9).

De acordo com a PF, o material original está nas dependências da instituição, "dentro de cadeia de custódia formalmente documentada". Portanto, a cópia dos dados que foi encaminhada ao gabinete do ministro André Mendonça não corresponde ao material original. 

"O envio daquela cópia ocorreu mediante solicitação do próprio gabinete, conforme documentação constante do processo administrativo correspondente", diz comunicado da Polícia Federal. A instituição ainda destacou que garante o compromisso com a preservação da cadeia de custódia e o devido processo legal, além de se colocar à disposição da Corte para prestar possíveis esclarecimentos complementares.

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O posicionamento da PF veio após o ministro Edson Fachin, presidente do STF, determinar o prazo de 24 horas para que a instituição esclarecesse os fatos sobre a custódia e o estado do material extraído do celular do investigado Daniel Vorcaro, atendendo a uma solicitação dos ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que pediram acesso à cópia integral dos dados obtidos a partir do aparelho.

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Seguindo o pedido dos magistrados, nesse sábado (12/9) a Procuradoria-Geral da República (PGR) também encaminhou uma manifestação ao ministro Edson Fachin solicitando que todos os magistrados do Supremo tenham acesso integral aos dados do celular de Vorcaro, antes do julgamento de terça-feira (15/9). 

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