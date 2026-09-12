PGR pede que todos os ministros do STF acessem dados do celular de Vorcaro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) encaminhou uma nova manifestação ao ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitando que todos os magistrados do Supremo tenham acesso integral aos dados do celular de Daniel Vorcaro, ex-banqueiro dono do Banco Master. De acordo com a PRG, o acesso aos dados extraídos do celular devem estar disponíveis aos ministros antes do julgamento de terça-feira (15/9).

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O julgamento de terça-feira analisa a ligação entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, processo que teve o sigilo retirado pelo ministro André Mendonça e agravou a crise na Corte. Neste sábado (12/9), o ministro Edson Fachin divulgou uma decisão que define o julgamento de Mendonça para o dia 23 de setembro, também sobre o envolvimento do magistrado com o ex-banqueiro.

“Parece-nos relevante, sobretudo e especialmente dadas as peculiaridades da causa, que todos ministros tenham conhecimento prévio da integralidade dos dados necessários para a formação de juízo sobre o tema posto em debate", escreveu Paulo Gonet, procurador-geral da República. Gonet argumenta que os ministros precisam estar cientes de tudo para que formem os votos.

Cristiano Zanin, Moraes e Gilmar Mendes também já se manifestaram solicitando acesso aos dados do celular de Vorcaro. A justificativa dos ministros seguem a linha de Paulo Gonet, afirmando que os dados devem ser abertos ao colegiado antes do julgamento de Moraes.

Ainda na sexta-feira (11/9), Gilmar Mendes chegou a encaminhar um ofício a Fachin, reforçando o pedido. O decano destacou que o acesso restrito aos dados extraídos compromete a decisão do Tribunal.



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