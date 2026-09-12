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CASO MASTER

Lula sobre Vorcaro: 'Pegaram um agiota e o transformaram em um banqueiro'

Durante comício em Curitiba, o petista afirmou que é preciso expor os responsáveis pelo caso e disse que quem cometeu irregularidades deve ser desmascarado

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Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
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Raphaela Peixoto - Correio Braziliense
Repórter
12/09/2026 17:37 - atualizado em 12/09/2026 17:40

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Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato de campanha em Curitiba: o evento
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato de campanha em Curitiba crédito: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou, neste sábado (12/9), a divulgação das investigações sobre o Banco Master. Durante comício na Boca Maldita, em Curitiba (PR), o petista afirmou que é preciso expor os responsáveis pelo caso e disse que quem cometeu irregularidades deve ser desmascarado.

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"Vamos deixar nu para saber quem é que está por detrás disso. (...) Quem fez putaria vai ser desmascarado", afirmou.

Lula declarou que "eles pegaram um agiota e transformaram em um banqueiro", ao se referir a Daniel Vorcaro. O chefe do Executivo defendeu a apuração rigorosa e a transparência total nas investigações sobre as irregularidades apontadas no sistema bancário.

O presidente também criticou a divulgação seletiva de informações pelo relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). Sem citar nominalmente o ministro André Mendonça, responsável pela relatoria, afirmou que um juiz não deveria divulgar apenas as informações que lhe interessassem. "Não era possível o cidadão que é o juiz relator ficar soltando matéria, pensando somente aquilo que interessava a ele", disse.

As declarações ocorrem em meio à crise na Corte provocada pela divulgação de informações relacionadas à ação que trata da relação entre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o ministro Alexandre de Moraes. Diante do desgaste envolvendo o STF, o discurso da campanha petista passou a defender mudanças no Judiciário e a adoção de um “padrão de comportamento” para magistrados.

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"Ninguém pode ser ministro da Suprema Corte para ficar rico. Aquilo é um sacerdócio. A pessoa tem que se dedicar porque é a Corte Suprema e, se tomar uma decisão, ninguém pode mudar. Então as pessoas têm que ter um padrão de comportamento acima da média da sociedade", ressaltou Lula.

Críticas a Bolsonaro

O presidente também tentou vincular a trajetória de expansão do Banco Master ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo Lula, o banco foi criado e fortalecido durante a gestão anterior, enquanto seu governo teria atuado para investigar e fechar a instituição. “Em 2019 pegaram um agiota e o transformaram em banqueiro. Agora tem esse Vorcaro que corrompeu muita gente. Eles criaram esse banqueiro e nós prendemos. Eles criaram um banco e nós fechamos”, disse.

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Lula afirmou ainda que as investigações sobre o caso Master ocorreram durante seu governo. A fala segue a estratégia do presidente de atribuir à gestão petista a reação às suspeitas envolvendo a instituição financeira.

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