Lula alfineta Mendonça por vazar apenas trechos de investigação

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusou, neste sábado (12/9), o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), de divulgar de forma seletiva informações de investigações sob sua relatoria. Durante comício em Curitiba (PR), o candidato à reeleição disse ter levado a queixa ao presidente da Corte, Edson Fachin, e defendeu a abertura dos autos para que sejam conhecidos todos os envolvidos no caso do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

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"Estive com o presidente da Suprema Corte, que é aqui do Paraná, o presidente Fachin, e disse a ele que não era possível o cidadão, que é o juiz relator, ficar soltando matérias pinçadas somente daquilo que interessava a ele. E eu pedi para liberar todo o processo; vamos deixar nu para saber quem é que está por detrás disso", declarou.

Na quinta-feira (10/9), Fachin determinou a retirada dos sigilos. Lula disse que a medida permitirá identificar eventuais responsáveis por irregularidades e direcionou as críticas à família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Vamos deixar tudo às claras para ver quem é de verdade ladrão e corrupto neste país. E a família Bolsonaro não escapa. Não escapa. Por isso, estou feliz que o povo brasileiro vai saber a verdade, quem fez o quê neste país”, destacou, se referindo ao senador Flávio Bolsonaro (PL), também candidato à presidência.

O presidente ainda mencionou festas promovidas por Vorcaro e declarou que informações sobre os encontros começarão a ser reveladas com o avanço das investigações. "Vai começar a aparecer as orgias que ele fazia, as mulheres da Suíça, da Suécia, para fazer sacanagem com muita gente da política. Isso vai começar a aparecer. Portanto, quem fez putaria vai ser desmascarado", comentou.

Uma reportagem da revista Piauí publicada nessa sexta-feira mostrou que, em uma conversa entre o ex-ministro Fábio Faria e Vorcaro, em outubro de 2023, o ex-banqueiro foi informado de que autoridades políticas, incluindo o ministro Dias Toffoli, do STF, compareceriam a uma festa promovida por ele em São Paulo.

Flávio e o 'Careca do INSS'

Durante o discurso, Lula também relacionou Flávio Bolsonaro ao caso dos descontos indevidos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O presidente citou a informação de que uma empresa de capacetes pertencente a Flávio está registrada no mesmo endereço, em Brasília, de empresas ligadas a Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS" e apontado como um dos operadores do esquema investigado. "Ontem saiu a matéria de que o tal do Careca está no mesmo prédio que o Flávio Bolsonaro. A verdade tarda, mas não falha", declarou.

Lula também mencionou as investigações que atingiram seu filho Lulinha e disse que não deve haver proteção a pessoas próximas ou autoridades caso sejam constatadas irregularidades. A Polícia Federal investiga Lulinha por suspeita de tráfico de influência em órgãos federais.

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"Quando começaram a falar do meu filho, eu disse: meu filho não será protegido. Ele nasceu para fazer as coisas certas e eu acredito na inocência dele. Mas, se ele cometer um erro, terá que pagar pelo erro que cometeu. Isso vale para mim. Isso vale para meu filho. Isso vale para qualquer ministro da Suprema Corte", afirmou.

