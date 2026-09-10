Lula: ‘Apuração no Supremo não deveria impactar o processo eleitoral’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a influência da crise no Supremo Tribunal Federal (STF) nas eleições, após registrar queda nas pesquisas de intenção de voto nos últimos dias.

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Em entrevista ao SBT na noite desta quinta-feira (10/9), o petista defendeu: “Uma apuração feita pela Suprema Corte não deveria impactar no processo eleitoral. Deveria ser vista como uma coisa natural. Entretanto, quando chega na época de política, as pessoas começam a fazer determinado tipo de vazamento seletivo que têm um viés político e isso causa prejuízo político e causa prejuízo inclusive à credibilidade da instituição”.

Lula julgou correta a decisão de Edson Fachin, presidente do STF, de tirar o Inquérito das Fake News das mãos do ministro Alexandre de Moraes para “colocar ordem na casa”.

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“Tem que fazer a abertura do sigilo de todo mundo para colocar todo mundo nu diante da sociedade brasileira para ver se a Suprema Corte recupera a sua credibilidade e pune quem tiver que punir”, completou.

