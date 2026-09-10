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Lula sobre crise no STF: ‘Tem que deixar todo mundo nu diante do Brasil’

Presidente diz que todas as suspeitas de crimes contra ministros devem ser investigadas

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
10/09/2026 20:37

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Lula 2026: conheça as propostas do candidato à Presidência
Presidente Lula criticou o sigilo de investigações do INSS e Banco Master crédito: EVARISTO SÁ/AFP

Durante entrevista ao SBT na noite desta quinta-feira (10/9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a quebra de sigilo dos processos sobre as fraudes no Banco Master e no INSS, deixando "todo mundo nu".

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"Tem que fazer a abertura do sigilo de todo mundo para colocar todo mundo nu diante da sociedade brasileira para ver se a Suprema Corte recupera a sua credibilidade e pune quem tiver que punir", avaliou.

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Lula defendeu que "todos que tiverem suspeita de ter cometido qualquer crime têm que ser investigados", até para defender a credibilidade do Poder Judiciário. O Supremo enfrenta acusações de corrupção contra ministros. Na semana passada, o ministro André Mendonça quebrou o sigilo de uma investigação da Polícia Federal que mostra a relação entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

"Eu não gosto de investigação sigilosa. Se tiver que fazer investigação é melhor você tornar público o que está acontecendo para você poder acusar as pessoas. O que você não pode é ficar soltando meias informações com meias palavras, tirando suspeita sobre todo mundo sem dizer quem é que é o culpado", completou o presidente.

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Ele ainda criticou o que chamou de "vazamentos seletivos" de investigações e pediu o restabelecimento da credibilidade do Supremo.

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