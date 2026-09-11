Lula sobre Master: ‘Criado no governo Bolsonaro e fechado no meu governo’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que o Banco Master foi “criado no governo Bolsonaro e foi fechado no seu governo”, em entrevista ao SBT News, na noite dessa quinta-feira (10/9). Na entrevista, ele ainda citou que o ex-controlador da instituição Daniel Vorcaro “virou banqueiro no governo Bolsonaro e foi preso no seu governo”.

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“É importante a gente deixar claro para a opinião pública. Mais eu não posso fazer porque sou nem delegado, nem promotor, nem procurador, nem juiz. Sou apenas o presidente da República, que zelo para que a sociedade brasileira seja respeitada”, afirmou na entrevista.

O Banco Master foi criado no governo Bolsonaro e foi fechado no meu governo.



O Vorcaro virou banqueiro no governo Bolsonaro e foi preso no meu governo. pic.twitter.com/zj2shq7rWr — Lula (@LulaOficial) September 11, 2026

Na ocasião, Lula também detalhou um encontro que teve com o empresário em dezembro de 2024. Segundo o chefe do Executivo, Vorcaro teria o procurado “dizendo que estavam perseguindo o banco dele”.

“Eu disse para ele que o Banco Master seria analisado como qualquer banco. Ou seja, ninguém tem interesse em fechar banco. Agora, você tem que estar correto, se não nós fechamos. Foi o que aconteceu, ele não estava correto, o banco foi fechado e ele foi preso”, declarou o presidente.

Vorcaro foi preso pela primeira vez em 17 de novembro de 2025, quando tentava embarcar em um voo para Dubai do Aeroporto de Guarulhos. Ele foi solto 11 dias depois e se encontrou com o senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e foi preso novamente em 4 de março de 2026. Ele é investigado pelos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, corrupção e rombos bilionários relacionados à liquidação do banco.

Já o Banco Master foi originalmente fundado em 1970 sob o nome “Banco Máximo”. Ele passou por reformulações e foi assumido por Vorcaro em 2018. O nome oficial foi alterado para Banco Master em 2021, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Já em novembro de 2025, ele teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central, que avaliou que a situação financeira da instituição era irrecuperável.

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A investigação envolvendo o Banco Master no Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou novos capítulos com a quebra de sigilo do processo determinada pelo ministro André Mendonça, a pedido do presidente da Corte, Edson Fachin, na noite de quinta. Dentre os envolvidos, está sendo investigado Flávio Bolsonaro por suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção.