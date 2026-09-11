Flávio Bolsonaro vira investigado do 'Dark Horse', que segue sob sigilo

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), desde julho, por sua atuação no financiamento do "Dark Horse", filme biográfico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) bancado, em grande parte, pelo ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

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A informação veio à tona com a quebra do sigilo dos autos de 15 procedimentos relacionados ao caso Master, determinada pelo ministro André Mendonça, que é relator do caso, a pedido do presidente da Corte, ministro Edson Fachin. No despacho, Mendonça afirma que promoveu o levantamento do sigilo “em harmonia à solicitação” de Fachin.

No inquérito, também são investigados o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e o deputado federal Mário Frias (PL-SP). Com a abertura do procedimento, a Polícia Federal (PF) ficou autorizada a apurar suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção.

O entendimento da PF é que Flávio não apenas foi citado por outros envolvidos no financiamento do longa, como também foi atuante em cobranças diretas a Vorcaro. Em maio, o site The Intercept Brasil divulgou áudios em que o presidenciável cobrou R$ 134 milhões do banqueiro para o custeamento do longa. Um contrato encontrado no telefone celular comprova esse valor: o pagamento seria feito em 14 parcelas de U$ 24 milhões, na cotação da época, com o dinheiro saindo do fundo Heavensgate. Deste total, o empresário admitiu, em proposta de delação premiada, ter feito repasses que totalizaram R$ 61 milhões.

O inquérito do "Dark Horse", porém, segue sob sigilo por estar em caráter preparatório para eventuais diligências investigativas. Os procedimentos que se tornaram públicos foram aqueles que já foram autorizadas e concretizadas outras ações, como prisões e cumprimento de buscas e apreensões.

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Neste contexto, o braço das investigações que apura a atuação de outros políticos no filme, como os senadores Jaques Wagner (PT-BA) e Ciro Nogueira (PP-PI), não vieram a público.