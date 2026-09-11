Assine
overlay
Início Política
QUEBRA DE SIGILO

Flávio Bolsonaro vira investigado do 'Dark Horse', que segue sob sigilo

Candidato à Presidência foi incluído no inquérito em julho deste ano. Informação veio à tona com a quebra do sigilo de procedimentos relacionados ao Banco Master

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
11/09/2026 09:33

compartilhe

×
‘Moraes Day’ muda o clima da passagem de Flávio Bolsonaro pelo Senado
Flávio Bolsonaro vira investigado do Dark Horse, que segue sob sigilo crédito: Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), desde julho, por sua atuação no financiamento do "Dark Horse", filme biográfico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) bancado, em grande parte, pelo ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A informação veio à tona com a quebra do sigilo dos autos de 15 procedimentos relacionados ao caso Master, determinada pelo ministro André Mendonça, que é relator do caso, a pedido do presidente da Corte, ministro Edson Fachin. No despacho, Mendonça afirma que promoveu o levantamento do sigilo “em harmonia à solicitação” de Fachin.

Leia Mais

No inquérito, também são investigados o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e o deputado federal Mário Frias (PL-SP). Com a abertura do procedimento, a Polícia Federal (PF) ficou autorizada a apurar suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção.

O entendimento da PF é que Flávio não apenas foi citado por outros envolvidos no financiamento do longa, como também foi atuante em cobranças diretas a Vorcaro. Em maio, o site The Intercept Brasil divulgou áudios em que o presidenciável cobrou R$ 134 milhões do banqueiro para o custeamento do longa. Um contrato encontrado no telefone celular comprova esse valor: o pagamento seria feito em 14 parcelas de U$ 24 milhões, na cotação da época, com o dinheiro saindo do fundo Heavensgate. Deste total, o empresário admitiu, em proposta de delação premiada, ter feito repasses que totalizaram R$ 61 milhões.

O inquérito do "Dark Horse", porém, segue sob sigilo por estar em caráter preparatório para eventuais diligências investigativas. Os procedimentos que se tornaram públicos foram aqueles que já foram autorizadas e concretizadas outras ações, como prisões e cumprimento de buscas e apreensões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Neste contexto, o braço das investigações que apura a atuação de outros políticos no filme, como os senadores Jaques Wagner (PT-BA) e Ciro Nogueira (PP-PI), não vieram a público.

Tópicos relacionados:

andre-mendonca banco-master dark-horse flavio-bolsonaro stf vorcaro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay