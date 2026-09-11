Renan Santos acusa campanha de Flávio Bolsonaro de receber dinheiro trumpista

A campanha presidencial de Flávio Bolsonaro é acusada de receber financiamento ilegal da Rockbridge Network, uma rede de investidores aliados do presidente norte-americano, Donald Trump. A denúncia partiu do candidato a presidente Renan Santos e de integrantes do partido Missão e do MBL. As informações são do colunista Guilherme Amado.

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A Rockbridge, fundada pelo vice-presidente americano J.D. Vance e pelo empresário Chris Buskirk, tem expandido suas operações para outros países. Buskirk é sócio de Donald Trump Jr., filho mais velho de Donald Trump, em uma gestora de capitais na Flórida.

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Renan Santos afirmou em um discurso que a Rockbridge “entrou na campanha” de Flávio. No mesmo dia, o ex-deputado Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, publicou no X sobre uma suposta “grana gringa pra campanha aqui do Brasil”, sem citar diretamente o candidato do PL. A legislação eleitoral proíbe doações de entidades ou governos estrangeiros a partidos e candidatos.

Estou à disposição da imprensa, com documentos e contatos de envolvidos inclusive fora do Brasil, para ajudar elucidar o envolvimento americano na campanha do Flávio em troca de TERRAS RARAS. https://t.co/evDLAlV59d — Renan Santos???????? (@RenanSantosMBL) September 11, 2026

Empresários apontados como pivôs

As publicações do grupo de Renan Santos miram o empresário Tallis Gomes, fundador da G4 Educação, como o responsável por trazer a Rockbridge ao Brasil. Gomes, que é membro da rede americana, participou de um painel com Chris Buskirk em um evento em Nova York, em junho.

Segundo Renan Santos, Gomes e um homem chamado Pedro Sang representam a Rockbridge no país e ofereceram apoio a diversas candidaturas, fechando com a de Flávio. Arthur do Val também mencionou Sang em postagens, provocando Gomes a explicar quem ele é.

“Fui descobrir que esse cara [Tallis Gomes] foi para os Estados Unidos conhecer uma empresa, uma fundação, chamada Rockbridge, que ajudou J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, a virar vice. São caras que põem dinheiro em eleição. Virou representante deles, junto com um rapaz chamado Pedro Sang. Esses caras vieram para o Brasil e saíram oferecendo apoio a várias candidaturas: Flávio, antes tentaram o Tarcísio, e fecharam com o Flávio. Esses caras trabalham com muitas coisas, entre elas terras raras. Eles entraram na campanha do Flávio, naturalmente e ilegalmente”, disse Renan Santos.

Tallis Gomes negou qualquer atuação para levantar fundos para a campanha de Flávio Bolsonaro. Ele afirmou que dialoga com diferentes campanhas, como as de Ronaldo Caiado e Romeu Zema, mas sem adesão formal. O empresário classificou a acusação como uma “cortina de fumaça” e disse que irá processar Renan Santos e Arthur do Val.

“É uma cortina de fumaça porque a campanha [de Renan] acabou, Renan derreteu. Ele [Renan] está precisando chamar atenção. A forma que a criança tem de chamar a atenção é ficar berrando, gritando. Isso é mais uma demonstração de um adulto disfuncional, sem família, infantil, inventando calúnia sobre um pai de família empreendedor que emprega milhares de pessoas”, afirmou Tallis Gomes do colunista Guilherme Amado.

Pedro Sang, amigo de Gomes, confirmou o contato com a Rockbridge, mas negou ter intermediado aportes financeiros para campanhas. Ele se define como proprietário de uma operadora de turismo e atribuiu as citações a seu nome a uma briga entre Renan e Tallis.

A conexão com André Marinho

Sang informou que sua aproximação com a Rockbridge ocorreu por meio de André Marinho, candidato do Novo ao governo do Rio de Janeiro. Marinho é filho de Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro no Senado.

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André Marinho confirmou ter conhecido Chris Buskirk e viajado a Dallas a convite do grupo para analisar uma possível instalação da Rockbridge no Brasil. Ele negou ter conhecimento de investimentos americanos na campanha de Flávio e disse que se afastou das conversas em maio, quando decidiu focar em sua própria candidatura.