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Alckmin joga a culpa para Flávio: “Clã Bolsonaro pensa mais em si do que no país”

O presidente Lula ainda quer ouvir seus auxiliares antes de definir o tom da resposta ao anúncio feito pelos Estados Unidos de considerar as facções PCC e Comando Vermelho como terroristas

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Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
29/05/2026 13:21

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Alckmin joga a culpa para Flávio: “Clã Bolsonaro pensa mais em si do que no país”
Alckmin joga a culpa para Flávio: “Clã Bolsonaro pensa mais em si do que no país” crédito: Fotos: Júlio César Silva/MDIC

Antes mesmo de uma posição fechada no governo sobre o tom a ser adotado na reação ao anúncio feito pelo Departamento de Estado norte-americano de considerar as facções PCC e CV como terroristas, o vice-presidente Geraldo Alckmin tratou de jogar a responsabilidade para a família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Ele afirmou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato do PL à Presidência da República, deseja desviar a atenção do país em relação à sua ligação com o banqueiro Daniel Vorcaro.

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“Infelizmente, os membros do clã Bolsonaro pensam mais em si do que no país. Então para sair desse tema do Banco Master, o maior caso de corrupção e sonegação de tributos, aí ficam gerando factoides, fatos novos para desviar a atenção da questão do Banco Master, que é gravíssima do ponto de vista de corrupção e de sonegação. Pensam em mais em si do que no país. Porque isso é ruim para o Brasil. Pode ter consequências na área do sistema financeiro, na área da economia. Não vai resolver nada em termos de combate ao crime e pode prejudicar a economia”, disse Alckmin, após participar de um evento em Caraguatatuba.

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