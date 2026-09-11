Escândalo no Banco Central: Como servidores viraram 'assessoria' de Vorcaro e do Banco Master

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Relatórios da Polícia Federal (PF), tornados públicos nesta sexta-feira (11/9), apontam que os servidores afastados do Banco Central (BC), Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, atuaram como consultores informais de Daniel Vorcaro, do Banco Master. As informações são do g1.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ambos ofereceram orientações detalhadas, revisaram documentos sensíveis e intervieram em temas de supervisão bancária a favor do banco, recebendo pagamentos por isso. A decisão de liberar os documentos atendeu a um pedido feito horas antes pelo presidente do Supremo, Edson Fachin.

Leia Mais

A atuação de Paulo Sérgio ganhou novos contornos após sua promoção a chefe-adjunto do Departamento de Supervisão Bancária (Desup), responsável por monitorar o capital e a liquidez dos bancos. Segundo a PF, a partir daí, o servidor passou a prestar uma "verdadeira assessoria paralela".

Em uma mensagem de 21 de dezembro de 2023, Paulo Sérgio sugeriu a Vorcaro pontos a serem abordados em reuniões com o "Presi". A PF infere que se tratava do então presidente do BC, Roberto Campos Neto. A orientação era focar na estratégia de como o Banco WILL agregaria valor ao Credcesta.

O Banco Master, em parceria com a Reag Investimentos, adquiriu o Banco WILL em fevereiro de 2024. O BC havia decretado a liquidação extrajudicial do Will Bank em 21 de janeiro de 2026. A PF afirma que "tal fato indica que as orientações, seguidas ou não, culminaram na efetiva aquisição do referido banco".

A pedido de Vorcaro, Paulo Sérgio também tentou alterar normas na Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). Em abril de 2025, o servidor revisou e sugeriu alterações em uma minuta de ofício que o Banco Master enviaria ao Desup, seu local de trabalho no BC.

Grupo de mensagens

Belline Santana, ex-chefe de departamento na área de supervisão bancária, criou um grupo de mensagens em outubro de 2025 com Daniel Vorcaro e Paulo Sérgio. A PF avalia que o contexto era a prestação de uma consultoria informal.

A primeira mensagem de Belline dizia que o grupo visava "facilitar nossa interlocução". Em seguida, ele elogiou um documento, mas expressou dúvida sobre o uso de um termo específico.

A relação entre Vorcaro e Belline é anterior. Em novembro de 2023, Belline contatou o banqueiro sobre a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em abril de 2024, marcou uma reunião entre eles e Paulo Sérgio sobre "visão prospectiva e estratégica", um tema, segundo a PF, sem relação com seu cargo no BC.

Pagamentos para Belline

Mensagens indicam pagamentos a Belline. Em dezembro de 2023, Fabiano Zettel mencionou a Vorcaro o dia de pagar o servidor. O banqueiro questionou se o dinheiro saía do banco, e Zettel respondeu que obviamente não.

Em janeiro de 2024, Zettel listou o pagamento a Belline como pendente e depois confirmou que o realizaria. Em outubro do mesmo ano, outra mensagem esclareceu que parte de um dinheiro enviado a Leonardo Palhares, no valor de R$ 760.000,00, era destinada a Belline.

A PF também aponta pagamentos durante uma viagem de Vorcaro à França. Em uma conversa, Zettel avisa que precisa pagar Belline. A troca de mensagens revela a estrutura usada: "Sai pra Super. Super manda empresa Léo. Empresa Léo que tem contato com ele."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As mensagens continuaram em 2025, com Zettel escrevendo em julho: "Bellini cobrando. Paga?". Vorcaro respondeu: "Claro".