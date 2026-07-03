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LEITOR COMENTA CARTA ENVIADA AO GOVERNO DOS EUA

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Repórter
03/07/2026 02:00

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“Em ofício enviado ao governo dos Estados Unidos, o senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro afirma textualmente que uma equipe de transição seria formada para concluir 'amplo acordo de comércio e investimentos' entre os países. A legislação brasileira prevê transição apenas entre o governo que está no poder e o que está para ser empossado. 'Os EUA estão prontos para trabalhar em cooperação com os líderes escolhidos pelo povo brasileiro em prol de uma estrutura ampla, justa e mutuamente benéfica de comércio e investimentos', responde Marco Rubio. A carta enviada ao secretário norte-americano por Flávio Bolsonaro deixa claro – e de forma inequívoca – sua vassalagem para com o governo americano e um ato de traição gravíssimo a soberania brasileira. Nunca, em tempo algum, um político brasileiro agiu com tanta desfaçatez como age agora o filho do presidiário. Enquanto suas ligações com o crime organizado e a corrupção do Banco Master têm as suas vísceras abertas em público e sua campanha despenca, o senador conhecido como Mr. Rachadinha resolve trair a nação brasileira sem ter a mínima vergonha na cara. Sim, não faz nada às escondidas, posta fotos de encontro com Trump na Casa Branca e tem troca de cartas divulgadas abertamente pela mídia. Nem o seu pai, condenado por planejar golpe de estado e assassinatos, foi tão ousado.”

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RAFAEL MOIA FILHO
Bauru – SP

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