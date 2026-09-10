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Crise no STF

Mendonça determina fim do sigilo de processos relacionados ao caso Master

Decisão atende a pedido do presidente do STF, Edson Fachin, e inclui investigação e procedimentos relacionados à petição que tramita na Corte

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PJ
Pedro José Borges - Correio Braziliense
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Pedro José Borges - Correio Braziliense
Repórter
10/09/2026 23:57

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Ministro André Mendonça, do STF, determina fim do sigilo dos autos e de procedimentos relacionados ao caso Master
Ministro André Mendonça, do STF, determina fim do sigilo dos autos e de procedimentos relacionados ao caso Master crédito: Gustavo Moreno/STF

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (10/9) o fim do sigilo dos autos da Petição 15.556 e de procedimentos relacionados ao caso Master. A decisão atende a uma determinação do presidente da Corte, ministro Edson Fachin.

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No despacho, Mendonça afirma que promoveu o levantamento do sigilo “em harmonia à solicitação” de Fachin. A medida alcança, além da Petição 15.556, uma série de processos e investigações relacionados ao caso.

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Entre os procedimentos listados estão os Inquéritos 5.026 e 5.035, as Reclamações 88.121 e diversas petições, incluindo as de números 15.198, 15.478, 15.504, 15.562, 15.563, 15.693, 15.976, 15.977, 15.978, 16.019 e 16.662.

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