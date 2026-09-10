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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro critica operação da PF sobre filme e nega irregularidades

Candidato do PL afirmou que produção sobre Jair Bolsonaro recebeu apenas investimento privado e disse que investigação seria uma tentativa de criar problemas para a campanha

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PJ
Pedro José Borges - Correio Braziliense
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Pedro José Borges - Correio Braziliense
Repórter
10/09/2026 20:55

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Segundo o candidato, a produção foi realizada com investimento privado e seguiu as exigências legais
Segundo o candidato, a produção foi realizada com investimento privado e seguiu as exigências legais crédito: Reprodução/Flávio Bolsonaro/YouTube

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) criticou, durante uma live nas redes sociais nesta quinta-feira (10/9), a operação da Polícia Federal relacionada ao filme “Dark Horse”, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio classificou a ação como “fajuta” e afirmou que não há irregularidades na produção.

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“Hoje fizeram essa operação fajuta para dizer que estavam agindo contra o filme do Bolsonaro ou para dar a entender que há algo de errado na produção. Com toda a tranquilidade do mundo, mais uma vez, não há nada de errado com o filme do Bolsonaro”, afirmou.

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Segundo o candidato, a produção foi realizada com investimento privado e seguiu as exigências legais. Flávio também afirmou que os aportes financeiros foram acompanhados pelo Banco Central e respaldados por contratos.

“Se a produção fosse sobre o ‘Rocambole de Toga’, não haveria problema algum por não ser sobre o Bolsonaro; mas, como é sobre ele, criam óbices. Houve patrocínio em filmes do Lula e de Michel Temer e ninguém se preocupou, ressaltando que neles houve verba pública”, disse.

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Na avaliação do candidato, a investigação ocorre em um momento de avanço de sua candidatura nas pesquisas. Flávio afirmou que levantamentos oficiais já indicariam vantagem sobre os adversários que "querem criar um problema porque bateu o desespero".

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