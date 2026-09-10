Lula: ‘A Faria Lima só chora. A Faria Lima não conhece a palavra social’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o setor empresarial brasileiro ao dizer que a “Faria Lima só chora” e não é capaz de entender investimentos de inclusão social.

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Localizada em São Paulo, a avenida Faria Lima é o centro financeiro do país. Questionado sobre a cobrança para equilibrar as contas públicas, o presidente lembrou da avenida.

“A Faria Lima só chora. A Faria Lima não conhece a palavra social. A Faria Lima não aguenta a palavra inclusão. A única inclusão que eles conhecem é a taxa de juros para eles receberem dinheiro que eu poderia estar gastando na educação”, disse.

A fala foi feita em entrevista ao SBT na noite desta quinta-feira (10/9). Lula complementou afirmando que foi o único presidente do G20 que teve superávit primeiro em todos os oito anos dos primeiros mandatos.

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“Ninguém neste país tem autoridade para falar de autoridade fiscal comigo. Ninguém! E eu não aprendi na universidade. Eu aprendi com a Dona Lindu que a gente só gasta aquilo que a gente tem”, concluiu.