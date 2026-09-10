Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

AtlasIntel: Flávio tem 46,4% contra 46,2% de Lula no segundo turno

Pela primeira vez, desde abril, Flávio Bolsonaro aparece na liderança

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
10/09/2026 16:56 - atualizado em 10/09/2026 17:06

compartilhe

×
Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Lula tiveram pontos positivos e negativas em sabatina
Já no primeiro turno, Lula tem vantagem de 43% contra 37,4% de Flávio Bolsonaro crédito: Daniel Ramalho/AFP e Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

O senador Flávio Bolsonaro (PL) apareceu na frente do presidente Lula (PT) em uma simulação de segundo turno, conforme pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira (10/9), mas a diferença está dentro da margem de erro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Flávio tem 46,4% contra 46,2% do petista. 7,4% dos entrevistados declararam voto branco, nulo ou não sabem. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos.

É a primeira vez que o levantamento mostra vantagem do candidato do PL desde abril, antes de áudios vazados pelo Intercept Brasil revelarem a relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

Lula caiu três pontos percentuais desde julho, quando aparecia com 49,2%. Já Flávio subiu 3,5% no período.

Leia Mais

Primeiro turno

Por outro lado, o presidente tem vantagem no primeiro turno da eleição presidencial, com 43% contra 37,4% do senador. Na sequência, vêm Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão), com 6,6% e 6,5%, respectivamente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Lula (PT): 43%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 37,4%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 6,6%
  • Renan Santos (Missão): 6,5%
  • Zema (Novo): 2,1%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 1,1%
  • Samara (UP): 1%
  • Pablo Marçal (PRTB): 1%
  • Clariana Barão (DC): 0,3%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
  • Voto branco / nulo: 0,6%
  • Não sei: 0,4%

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg consultou 5 mil pessoas adultas entre os dias 4 e 9 de setembro por meio de entrevistas pela internet.

Tópicos relacionados:

atlasintel eleicoes-2026 flavio-bolsonaro lula pesquisa segundo-turno

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay