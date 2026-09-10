AtlasIntel: Flávio tem 46,4% contra 46,2% de Lula no segundo turno
Pela primeira vez, desde abril, Flávio Bolsonaro aparece na liderança
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) apareceu na frente do presidente Lula (PT) em uma simulação de segundo turno, conforme pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira (10/9), mas a diferença está dentro da margem de erro.
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Flávio tem 46,4% contra 46,2% do petista. 7,4% dos entrevistados declararam voto branco, nulo ou não sabem. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos.
É a primeira vez que o levantamento mostra vantagem do candidato do PL desde abril, antes de áudios vazados pelo Intercept Brasil revelarem a relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.
Lula caiu três pontos percentuais desde julho, quando aparecia com 49,2%. Já Flávio subiu 3,5% no período.
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Primeiro turno
Por outro lado, o presidente tem vantagem no primeiro turno da eleição presidencial, com 43% contra 37,4% do senador. Na sequência, vêm Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão), com 6,6% e 6,5%, respectivamente.
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- Lula (PT): 43%
- Flávio Bolsonaro (PL): 37,4%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 6,6%
- Renan Santos (Missão): 6,5%
- Zema (Novo): 2,1%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1,1%
- Samara (UP): 1%
- Pablo Marçal (PRTB): 1%
- Clariana Barão (DC): 0,3%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
- Voto branco / nulo: 0,6%
- Não sei: 0,4%
A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg consultou 5 mil pessoas adultas entre os dias 4 e 9 de setembro por meio de entrevistas pela internet.