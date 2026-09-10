AtlasIntel: Flávio tem 46,4% contra 46,2% de Lula no segundo turno

O senador Flávio Bolsonaro (PL) apareceu na frente do presidente Lula (PT) em uma simulação de segundo turno, conforme pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira (10/9), mas a diferença está dentro da margem de erro.

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Flávio tem 46,4% contra 46,2% do petista. 7,4% dos entrevistados declararam voto branco, nulo ou não sabem. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos.

É a primeira vez que o levantamento mostra vantagem do candidato do PL desde abril, antes de áudios vazados pelo Intercept Brasil revelarem a relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

Lula caiu três pontos percentuais desde julho, quando aparecia com 49,2%. Já Flávio subiu 3,5% no período.

Primeiro turno

Por outro lado, o presidente tem vantagem no primeiro turno da eleição presidencial, com 43% contra 37,4% do senador. Na sequência, vêm Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão), com 6,6% e 6,5%, respectivamente.

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Lula (PT): 43%

Flávio Bolsonaro (PL): 37,4%

Escritor Augusto Cury (Avante): 6,6%

Renan Santos (Missão): 6,5%

Zema (Novo): 2,1%

Ronaldo Caiado (PSD): 1,1%

Samara (UP): 1%

Pablo Marçal (PRTB): 1%

Clariana Barão (DC): 0,3%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

Voto branco / nulo: 0,6%

Não sei: 0,4%

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg consultou 5 mil pessoas adultas entre os dias 4 e 9 de setembro por meio de entrevistas pela internet.