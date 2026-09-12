Empresa de Flávio Bolsonaro divide endereço com empresas do Careca do INSS

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

A Bravo Grafeno, empresa de capacetes que tem entre os donos o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), está registrada no mesmo endereço, em Brasília (DF), de pelo menos 16 empresas ligadas a Antonio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, apontado pelas investigações como operador financeiro do esquema de descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.

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A informação foi revelada ICL Notícias. Segundo a apuração, além de compartilharem o endereço, a empresa ligada à família Bolsonaro e empresas associadas a Antunes utilizaram serviços da mesma empresa de contabilidade. O endereço comum é a sala 2601 do bloco D do Edifício Connect Towers, em Águas Claras, região administrativa do Distrito Federal.

De acordo com a reportagem, a sala é vinculada à estrutura da Voga Serviços Contábeis, empresa que pertence a Alexandre Caetano dos Reis, sócio do Careca do INSS e também preso no âmbito das investigações.

Antunes está preso preventivamente desde setembro de 2025 no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Ele operava empresas usadas para movimentar recursos provenientes de mensalidades descontadas irregularmente de aposentados. O esquema investigado pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto teria atingido mais de 4,3 milhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 e causado prejuízo de R$ 2 bilhões aos cofres públicos.

Elo pela contabilidade

A apuração do ICL Notícias aponta Alexandre Caetano dos Reis como um elo entre Flávio Bolsonaro e o grupo investigado. Além de sócio do Careca do INSS, ele seria responsável pela contabilidade do escritório de advocacia do senador. A reportagem esteve no Edifício Connect Towers nessa sexta-feira (11/9). Segundo o relato, uma funcionária informou na portaria que a sala 2601 era ocupada pela Voga Serviços Contábeis, que mantém outras unidades no mesmo andar.

Na recepção da empresa, localizada na sala 2603, o advogado Thalles Setúbal confirmou que a Voga presta serviços à empresa de Flávio Bolsonaro, mas negou que a sala 2601 pertença à contabilidade. Segundo ele, o espaço funcionava como coworking e pertencia a outra empresa.

Funcionários ouvidos pela reportagem, no entanto, indicaram que a sala também era utilizada pela Voga. Ao ser questionado sobre a relação da contabilidade com Flávio Bolsonaro e sobre as investigações da Polícia Federal, Setúbal declarou: “A gente se posiciona nos autos, não com imprensa”.

Empresa de capacetes

A Bravo Grafeno foi aberta pela família Bolsonaro em junho de 2024, com capital social de R$ 100 mil. A marca vende capacetes e acessórios para motociclistas e tem o ex-presidente Jair Bolsonaro como garoto-propaganda.

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Flávio Bolsonaro já negou anteriormente envolvimento no esquema de fraudes do INSS. Procurado pelo ICL Notícias sobre as novas informações, o senador não se manifestou até a publicação da reportagem. A defesa do Careca do INSS também não respondeu.

